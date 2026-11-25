Στόχος είναι η αποτελεσματική, υπεύθυνη και δημιουργική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία, με έμφαση στην πρακτική επιμόρφωση και στα διαφορετικά επίπεδα ψηφιακής εξοικείωσης των εκπαιδευτικών.

Οι προτεινόμενες διατάξεις θέτουν όρια στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των αλγορίθμων στις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας, ενισχύουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και προβλέπουν υποχρεωτική ανθρώπινη παρέμβαση σε κρίσιμες εργασιακές αποφάσεις.

Η υπουργός αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανάγκες και παρουσιάζει τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση ύψους 2,2 δισ. ευρώ που, σύμφωνα με την ίδια, έχει εξασφαλιστεί από το 2019.

Το νέο σχολικό συγκρότημα θα λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2028 στην Παλλήνη και θα περιλαμβάνει Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ.

Νέες διευκολύνσεις για χιλιάδες εργαζόμενους γονείς και τις οικογένειές τους προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, καταργώντας χρονικούς περιορισμούς στη χορήγηση γονικής άδειας και επιδόματος για το δεύτερο και κάθε επόμενο παιδί

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η άμεση πραγματοποίηση νέων προσλήψεων, η πλήρης κάλυψη των αναγκών στη Γενική και την Ειδική Αγωγή και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των ΕΕΠ και ΕΒΠ.

H ΟΙΕΛΕ προαναγγέλλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά της.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται οι σοβαρές ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή, στην Παράλληλη Στήριξη και στους σχολικούς νοσηλευτές, με μαθητές να στερούνται την εκπαιδευτική υποστήριξη που δικαιούνται.

Στο επίκεντρο των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων βρίσκονται η Τεχνητή Νοημοσύνη, η επιστήμη δεδομένων, η πράσινη μετάβαση και η κυκλική οικονομία, με προοπτικές συνεργασίας με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην καταληκτική ημερομηνία της 18ης Δεκεμβρίου, μετά την οποία δεν θα επιτρέπονται τροποποιήσεις των καταχωρισμένων αιτήσεων, παρά μόνο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον λογαριασμό του φέρεται να υπήρχαν φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν ημίγυμνος, καθώς και σύνδεσμος προς βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Βλέπω σήμερα ανακοίνωση, ότι θα προσληφθούνε και άλλοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή ,στο επόμενο δεκαήμερο ,φυσικά όλοι ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στα τέλη Νοεμβρίου οπότε φαντάζομαι ότι και το Δεκέμβριο να τους προσλάβουμε, αν βγάλουμε και τα Χριστούγεννα, οι άνθρωποι αυτοί θα υπηρετήσουν ένα τετράμηνο το λιγότερο.

Ο Δήμος θα χορηγεί εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί εντός του 2027, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ενώ στις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει το Μητρώο Παρόχων.

Οι πρόεδροι της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ περιέγραψαν τις οικονομικές και εργασιακές δυσκολίες του κλάδου, κάνοντας λόγο για μισθούς που δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 82 δια ζώσης και 20 διαδικτυακά εργαστήρια, με νέες θεματικές ενότητες που επικεντρώνονται στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι 4 ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο που καταδικάζει η ΕΛΑΣ και οι 5 θέσεις της για την ενδυνάμωση της ειδικής αγωγής

Νέες αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θέτοντας ως βασικό στόχο την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028.

Μετά τη μήνυση που υπέβαλε η μητέρα του τραυματισμένου μαθητή, συνελήφθη η 51χρονη μητέρα του 10χρονου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, ενώ το ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με τη διάρκεια της επιδότησης κάθε δικαιούχου.

Δώρο Χριστουγέννων: Ποιοι άνεργοι το δικαιούνται – Ποιοι θα το πάρουν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά

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Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, ενώ το ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με τη διάρκεια της επιδότησης κάθε δικαιούχου.