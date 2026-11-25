Δώρο Χριστουγέννων: Ποιοι άνεργοι το δικαιούνται – Ποιοι θα το πάρουν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά
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Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, ενώ το ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με τη διάρκεια της επιδότησης κάθε δικαιούχου.
Το δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ αφορά χιλιάδες επιδοτούμενους ανέργους, οι οποίοι θα το λάβουν αυτόματα, χωρίς καμία πρόσθετη αίτηση. Η ακριβής ημερομηνία καταβολής αναμένεται να ανακοινωθεί από τον οργανισμό τις επόμενες ημέρες.
Δικαιούχοι είναι όσοι έλαβαν τακτικό επίδομα ανεργίας για τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.
Διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι άνεργοι του δώρου Χριστουγέννων είναι οι επιδοτούμενοι άνεργοι και όχι το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων. Σύμφωνα με εργατολόγο που μίλησε στο Mega, η πληρωμή του δώρου Χριστουγέννων στους ανέργους «αναμένεται γύρω στις 10 Δεκεμβρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά».
Το ποσό δεν θα είναι το ίδιο για όλους, καθώς για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Όσοι επιδοτήθηκαν και τους οκτώ μήνες του συγκεκριμένου διαστήματος δικαιούνται πλήρες δώρο Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί σε 25 ημερήσια επιδόματα.
Όσον αφορά τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 18 και 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ίδια εργατολόγο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία της επιδότησής τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.
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