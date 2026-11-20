Πρώτο στην Ελλάδα το ΕΜΠ σε βιωσιμότητα – Ανέβηκε σχεδόν 500 θέσεις παγκοσμίως σε τρία χρόνια

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Tο ΕΜΠ βρίσκεται πλέον στην 324η θέση παγκοσμίως, έχοντας ανέβει σχεδόν 500 θέσεις μέσα σε μόλις τρία χρόνια

Σημαντική θέση στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη κατακτά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία του σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης QS World University Rankings: Sustainability 2027, το ΕΜΠ αναδεικνύεται πρώτο μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων που αξιολογήθηκαν, καταλαμβάνοντας παράλληλα την 324η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συγκεκριμένη διάκριση το τοποθετεί στην κορυφή των 13 ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην κατάταξη, αναδεικνύοντας τις επιδόσεις του στους τομείς της βιωσιμότητας και της αειφορίας.

Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, το Πολυτεχνείο έχει πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή πορεία, κερδίζοντας σχεδόν 500 θέσεις στη διεθνή κατάταξη. Ειδικότερα, το 2024 βρισκόταν στην ομάδα θέσεων 821-840, το 2025 ανέβηκε στην 756η θέση, το 2026 στην 447η και πλέον, στην έκδοση του 2027, βρίσκεται στην 324η θέση.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια σταθερή προσπάθεια ενίσχυσης της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης της πανεπιστημιακής λειτουργίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η βιωσιμότητα εξελίσσεται σε κρίσιμο κριτήριο αξιολόγησης των πανεπιστημίων διεθνώς. Δεν αρκεί πλέον ένα ίδρυμα να διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα και ισχυρή ακαδημαϊκή παρουσία. Καλείται να αποδεικνύει και τη συμβολή του στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στην κοινωνική συνοχή, στην ισότητα και στη δημιουργία ενός περισσότερο βιώσιμου περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Οι τέσσερις τομείς στους οποίους διακρίνεται το Πολυτεχνείο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΕΜΠ, οι ισχυρότερες επιδόσεις του στη φετινή κατάταξη καταγράφονται σε τέσσερις βασικούς τομείς: την περιβαλλοντική έρευνα, τη διακυβέρνηση, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η περιβαλλοντική έρευνα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της διάκρισης. Η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης και τεχνολογικών εφαρμογών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, την ενεργειακή μετάβαση, την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με τον ρόλο ενός σύγχρονου πολυτεχνείου. Παράλληλα, η αξιολόγηση της διακυβέρνησης αναδεικνύει μια λιγότερο προβεβλημένη αλλά εξίσου ουσιαστική διάσταση της βιωσιμότητας: τον τρόπο με τον οποίο διοικείται ένα πανεπιστήμιο, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων στις αποφάσεις του.