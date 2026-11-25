Κυριάκος Μητσοτάκης: Στα 1.000 ευρώ ο κατώτατος μισθός το 2028

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Νέες αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θέτοντας ως βασικό στόχο την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028.

Στην περαιτέρω ενίσχυση των μισθών και των συντάξεων επικεντρώνεται ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει ως βασικό στόχο την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη αύξηση αντιστοιχεί σε ενίσχυση των βασικών αποδοχών κατά 48% σε σύγκριση με το 2019. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι το κυβερνητικό έργο θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς μέχρι τις εκλογές, ασκώντας έντονη κριτική στην αντιπολίτευση.

«Πρώτη και βασικότερη, η νέα ενίσχυση μισθών και συντάξεων, ώστε -αρχές του 2028- η βασική αμοιβή στη χώρα να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Αυξημένη, δηλαδή, κατά 48% σε σχέση με το 2019», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε πει ότι ο στόχος μας -και είναι απολύτως ρεαλιστικός- είναι στις αρχές του 2028 ο κατώτατος μισθός να έχει φτάσει τα 1.000 ευρώ, δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 50% σε σχέση με το 2019. Προφανώς αυξήσεις θα δουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι και να θυμίσω ότι στο τέλος του 2027 θα λάβουν πρόσθετη ενίσχυση 500 ευρώ, σταθερή και για τα επόμενα χρόνια. Οι συντάξεις αυξημένες κατά σχεδόν 3% από την 1η Ιανουαρίου, λίγο υψηλότερα από τις αρχικές μας προβλέψεις, και όσοι μάλιστα είχαν προσωπική διαφορά θα εισπράξουν για πρώτη φορά ολόκληρη την αύξηση» ανέφερε ο ίδιος.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας που επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιστρέψει μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι «ο Προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει τη μετάβαση της εθνικής οικονομίας σε μια νέα δυναμική φάση».

«Αυτή η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές μας, με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο υψηλό κόστος ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.