Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Τέσσερις φορές έχει καταρρεύσει οροφή μέσα σε ένα χρόνο – Φοιτητές ζητούν άμεσα μέτρα

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Οι φοιτητές ζητούν άμεσους τεχνικούς ελέγχους σε όλα τα πανεπιστημιακά κτίρια, αποκατάσταση των επικίνδυνων εγκαταστάσεων και δημοσιοποίηση των σχετικών πορισμάτων, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ασφάλεια της καθημερινής παρουσίας τους στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εγείρει η νέα καταγγελία για κατάρρευση οροφής σε αμφιθέατρο του Ιδρύματος. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στην πανεπιστημιακή κοινότητα, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης των εγκαταστάσεων και της προστασίας φοιτητών και εργαζομένων.

Με ανακοίνωσή της, η Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη καταγγέλλει την υποβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών, ασκώντας έντονη κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη διοίκηση του Πανεπιστημίου για τις προτεραιότητες που θέτουν στη χρηματοδότηση του Ιδρύματος.

Οι φοιτητές ζητούν την άμεση διενέργεια ολοκληρωμένων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα πανεπιστημιακά κτίρια, την αποκατάσταση των επικίνδυνων εγκαταστάσεων, τη δημοσιοποίηση των σχετικών πορισμάτων και την απόδοση ευθυνών για τυχόν παραλείψεις.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται η διασφάλιση της απρόσκοπτης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κατάλληλους και ασφαλείς χώρους, με τους ίδιους να υπογραμμίζουν ότι η λήψη ουσιαστικών μέτρων δεν μπορεί να περιμένει ένα ακόμη περιστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σοσιαλιστικής Σπουδαστικής Πάλης.

«Η ζωή των φοιτητών μετριέται μόνο με λεφτά, αφού αδιαφορούν για το μέλλον μας ή για το αν θα μας πέσει το ταβάνι στο κεφάλι»

Όπως καταγγέλλουν «Η κατάρρευση της οροφής στο αμφιθέατρο αποτελεί ακόμη μια πτυχή της διάλυσης της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας. Την στιγμή που δώσανε 740.000 ευρώ για πολεμικό ερευνητικό πρόγραμμα στο Φυσικό του Π.Ι., αφήνουν τις υποδομές να διαλύονται και βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές των φοιτητών. Συμβούλιο Διοίκησης και «γαλάζια» πρυτανεία δημιουργούν, το ένα μετά το άλλο, πανάκριβα ιδιωτικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού («One Health»), που φέρνουν τα επί πληρωμή μεταπτυχιακά, επιβάλλουν προγράμματα με δίδακτρα σε δημόσιες αίθουσες με καθηγητές του δημοσίου πανεπιστημίου. Από ότι φαίνεται, γι’ αυτούς η ζωή των φοιτητών μετριέται μόνο με λεφτά, αφού αδιαφορούν για το μέλλον μας ή για το αν θα μας πέσει το ταβάνι στο κεφάλι. Η διάλυση της φοιτητικής μέριμνας και των υποδομών αποτελεί μια συνειδητή δολοφονική επιλογή, που οδηγεί σε προδιαγεγραμμένα εγκλήματα, σαν αυτό των Τεμπών.

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που διαλύει καθετί δημόσιο και δωρεάν, τσακίζει τις κοινωνικές δαπάνες για να χρηματοδοτήσει τους πολέμους και τα συμφέροντα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Δαπανούν 3,5 δισεκατομμύρια για να συνάπτουμε στρατιωτικές συμμαχίες με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ και υποχρηματοδοτούν την Παιδεία και την Υγεία. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε άλλο να παίζουν με τις ζωές μας. Αν τους αφήσουμε να διαλύσουν την Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, θα πέφτουν ταβάνια κάθε μέρα. Δεν θα περιμένουμε το επόμενο προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Πρέπει να προστατέψουμε τις ζωές και το μέλλον μας από το σάπιο αυτό σύστημα. Με έναν αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλο το αστικό σκηνικό, που παλεύουν να επιβιώσουν πάνω στις δικές μας πλάτες»

Η συντήρηση των κτηρίων, η ασφάλεια των αιθουσών και η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως δευτερεύουσες προτεραιότητες. Το αίτημα για άμεση παρέμβαση είναι πλέον επιτακτικό. Δεν μπορεί η εκπαιδευτική διαδικασία να συνεχίζεται υπό τον φόβο μιας νέας κατάρρευσης, ούτε να θεωρείται φυσιολογικό να κινδυνεύουν άνθρωποι επειδή δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι και εργασίες συντήρησης.

Οι βασικές διεκδικήσεις των φοιτητών είναι:

Άμεση διενέργεια καθολικών και ολοκληρωμένων ελέγχων σε όλα τα κτήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αντισεισμικά, αντιπυρικά και αντιπλημμυρικά έργα.

Πλήρης αποκατάσταση και αντικατάσταση των επικίνδυνων τμημάτων των οροφών.

Άμεση αποκατάσταση και πιστοποίηση των συστημάτων ασφαλείας.

Δημοσιοποίηση των πορισμάτων των τεχνικών ελέγχων και πλήρης ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Απόδοση ευθυνών για τις παραλείψεις και τις καθυστερήσεις.

«Οι ζωές των φοιτητών δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους είναι αυτονόητο δικαίωμα και υποχρέωση της Πολιτείας και της Διοίκησης του Ιδρύματος. Δεν πρέπει να περιμένουμε το επόμενο περιστατικό για να ληφθούν μέτρα» τονίζουν κατηγορηματικά οι φοιτητές.