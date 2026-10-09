Τρία διεθνή συνέδρια Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου
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Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του University of York Europe Campus.
Τρία διεθνή συνέδρια με επίκεντρο την Πληροφορική, την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες διοργανώνει το University of York Europe Campus στη Θεσσαλονίκη, από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2026.
Πρόκειται για το 12ο Balkan Conference in Informatics (BCI 2026), το 11ο International Conference on Web Intelligence, Machine Intelligence and Semantics (WIMS 2026) και το 17ο International Symposium on Intelligent Distributed Systems (IDC 2026)
Οι εργασίες των συνεδρίων θα φιλοξενηθούν στο Galini Campus, στο Ωραιόκαστρο, συγκεντρώνοντας ερευνητές, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες του κλάδου και φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην Πληροφορική, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική νοημοσύνη, τις τεχνολογίες ιστού, τα συστήματα semantics και τα ευφυή κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα.
Τα συνέδρια φιλοδοξούν να ενισχύσουν την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, τη δικτύωση και τη διεθνή συνεργασία μεταξύ της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και των επαγγελματιών του χώρου.
Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του University of York Europe Campus.
Οι εγγραφές για παρακολούθηση γίνονται εδώ.
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