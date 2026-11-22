Ζαχαράκη: Πάνω από 10 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών και της ασφάλειας του Αιγινητείου και του Αρεταιείου

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Τα κονδύλια στα δύο πανεπιστημιακά νοσοκομεία είναι αυξημένα κατά σχεδόν 40% σε σχέση με πέρυσι και κατευθύνονται στη συντήρηση και αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και στην προμήθεια 36 νέων μονάδων βιοϊατρικής τεχνολογίας αιχμής για το Αρεταίειο.

Την ενίσχυση των δύο αμιγώς πανεπιστημιακών νοσοκομείων της χώρας, Αρεταίειου και Αιγινήτειου, με συνολικά κονδύλια που ξεπερνούν τα 10,14 εκατομμύρια ευρώ, υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2026–2030.

Η βασική πρόσκληση, ύψους 9.579.271,20 ευρώ, αφορά παρεμβάσεις συντήρησης, επισκευών μικρής κλίμακας και εκσυγχρονισμού σε κτιριακές υποδομές, περιβάλλοντες χώρους, χώρους πρασίνου και εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων μελετών). Στόχος είναι η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία των δύο ιστορικών μονάδων του ΕΚΠΑ, τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές Ιατρικής.

Επιπλέον 563.728,80 ευρώ για βιοϊατρική τεχνολογία στο Αρεταίειο

Παράλληλα, υπεγράφη ξεχωριστή πρόσκληση ύψους 563.728,80 ευρώ αποκλειστικά για τον τεχνολογικό εξοπλισμό των Κλινικών και των Εργαστηρίων του Αρεταιείου Νοσοκομείου. Με το ποσό αυτό θα αγοραστούν 36 νέα τεμάχια σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη περίοδο (ΤΠΑ 2021–2025). Η διοίκηση του Αρεταιείου θα υποβάλει ηλεκτρονικά την πρότασή της από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 29 Ιανουαρίου 2027.

Η νέα χρηματοδότηση παρουσιάζει αύξηση που αγγίζει το 40% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος —πέραν της ετήσιας κάλυψης μισθοδοσίας και λειτουργικών εξόδων που αναλαμβάνει το Υπουργείο. Η κύρια πρόσκληση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1.8 «Ενίσχυση και αναβάθμιση της Υγείας» και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 26 Ιουνίου 2030 (με πλαφόν ένταξης 50% για την τριετία 2026–2028 και επιλεξιμότητα δαπανών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030).

Η στήριξη των πανεπιστημιακών μας νοσοκομείων είναι σταθερή επιλογή μας

Αναφερόμενη στις δύο αποφάσεις, η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε πως η στήριξη των πανεπιστημιακών νοσοκομείων αποτελεί σταθερή επιλογή, υπογραμμίζοντας τον διττό ρόλο τους στην παροχή φροντίδας στους πολίτες και στην κλινική άσκηση και έρευνα των φοιτητών Ιατρικής. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, και τον Πρόεδρο της Εφορείας των δύο νοσοκομείων, καθηγητή Κωνσταντίνο Τσιούφη, για τη συνεργασία τους, σημειώνοντας:

«Στόχος μας είναι οι ασθενείς να νοσηλεύονται σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς χώρους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να ασκούνται σε σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές και οι γιατροί, οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και τα μέσα που χρειάζονται για τη φροντίδα των ασθενών. Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, και τον Πρόεδρο της Εφορείας των δύο νοσοκομείων, καθηγητή Κωνσταντίνο Τσιούφη, για τη συνεργασία μας και την προετοιμασία των παρεμβάσεων. Στόχος μας είναι οι ασθενείς να νοσηλεύονται σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς χώρους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να ασκούνται σε σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές και οι γιατροί, οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και τα μέσα που χρειάζονται για τη φροντίδα των ασθενών».