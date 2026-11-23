Προσλήψεις: Νέες θέσεις στον Δήμο Θάσου – Ειδικότητες, ηλικιακά όρια και αιτήσεις

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Οι θέσεις αφορούν οδηγούς απορριμματοφόρων, συνοδούς απορριμματοφόρων και προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 67 ετών.

Νέες προσλήψεις προσωπικού προγραμματίζει ο Δήμος Θάσου, προχωρώντας στην κάλυψη 50 θέσεων εργασίας για την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά μηνών, με στόχο την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026.

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες της υπηρεσίας καθαριότητας, με την κατανομή τους να καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Θάσου.

Ειδικότητες

ΘΕΣΗ 101: Δέκα τέσσερα (14) άτομα ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ ΄ ή C΄ κατηγορίας.

ΘΕΣΗ 102: Τριάντα ένα (31) άτομα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων.

ΘΕΣΗ 103: Πέντε (5) άτομα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων / ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων.

Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Ανακοίνωση και το Παράρτημά της ώστε να συμπληρώσουν σωστά την αίτηση (θα την βρείτε παρακάτω) και να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων από την παρούσα Ανακοίνωση, θα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση: