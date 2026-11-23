Σχολικό bullying: Πάνω από 2.700 αναφορές τα τελευταία 2,5 χρόνια – Οι αριθμοί πίσω από τη σοκαριστική υπόθεση του 14χρονου

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Το περιστατικό στην Ήπειρο, με έναν μαθητή, θύμα bullying, που έψαχνε όπλο διαδικτυακά για να εκδικηθεί τους θύτες, επαναφέρει στο προσκήνιο την έκταση του σχολικού εκφοβισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται στα επίσημα δεδομένα της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας.

Ένα σχέδιο ένοπλης επίθεσης προκάλεσε σοκ πανελλαδικά, καθώς μαθητής, που όπως υποστήριξε, δεχόταν συστηματικά εκφοβισμό, αναζητούσε μέσω της εφαρμογής Telegram να αγοράσει όπλο.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από ενημέρωση ξένης υπηρεσίας ασφαλείας για απειλητικές αναρτήσεις σε διαδικτυακό λογαριασμό που ανήκε σε 14χρονο μαθητή στην Ήπειρο. Στην έρευνα ενεπλάκη και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, προκειμένου να αξιολογηθεί η σοβαρότητα των ευρημάτων.

Η περίπτωση του 14χρονου δεν είναι η μόνη, καθώς το bullying συνεχίζει να «πληγώνει» την σχολική καθημερινότητα δεκάδων παιδιών, με το φαινόμενο να αποδεικνύεται πολυδιάστατο και δύσκολα διαχειρίσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ενδοσχολική βία και διαχείριση

Τον Απρίλιο του 2024, τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας stop-bullying.gov.gr για την πρόληψη και την αναφορά περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού (bullying). Οι αναφορές στην πλατφόρμα γίνονται από γονείς/κηδεμόνες για μαθητές της Πρωτοβάθμιας και και από μαθητές/μαθήτριες για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Κάθε αναφορά προωθείται στη σχολική μονάδα για διαχείριση και επίλυση και, όπου απαιτείται ή υπάρχει σοβαρό περιστατικό, αναλαμβάνει τετραμελής ομάδα δράσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και εκπαιδευτικούς.

Από την 1η Απριλίου 2024, οπότε και τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα, έχουν υποβληθεί συνολικά 2.783 αναφορές για περιστατικά ενδοσχολικής βίας. Εντύπωση προκαλεί ότι ο αριθμός των αναφορών δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ Δημοτικού και Γυμνασίου-Λυκείου με τις 1.510 εξ’ αυτών να αφορούν την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τις 1.273 την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2025-2026 (σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση στις 7 Αυγούστου), όπως καταγράφονται σε απάντηση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη στη Βουλή:

281 πολίτες (γονείς και μαθητές) δημιούργησαν λογαριασμό στην πλατφόρμα.

Υποβλήθηκαν 981 αναφορές συνολικά.

Ως προς την έκβαση των 981 αυτών καταγγελιών:

354 υποθέσεις έκλεισαν έπειτα από την εφαρμογή παιδαγωγικών παρεμβάσεων.

328 χαρακτηρίστηκαν «εκτός αρμοδιότητας πλατφόρμας», καθώς τα αναφερθέντα περιστατικά δεν πληρούσαν τα κριτήρια της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του νόμου 5029/2023.

153 τέθηκαν στο αρχείο ως «αβάσιμες», επειδή κρίθηκαν ανυποστήρικτες ή αναπόδεικτες.

146 αναφορές παραμένουν ανοιχτές και βρίσκονται σε στάδιο διερεύνησης.

Η υπόθεση του 14χρονου

Στην περίπτωση του μαθητή που έψαχνε όπλο διαδικτυακά, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο ανήλικος φέρεται να βίωνε συστηματικό λεκτικό και σωματικό εκφοβισμό (bullying) στο σχολικό του περιβάλλον, γεγονός που πυροδότησε την επιθυμία του για εκδίκηση.

Από την έρευνα, βρέθηκε ότι ο μαθητής αναζητούσε πληροφορίες για ανάλογες επιθέσεις σε σχολεία του εξωτερικού, είχε στοχοποιήσει συγκεκριμένους συμμαθητές του και επεξεργαζόταν σενάρια δράσης, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να βιντεοσκοπήσει την επίθεση και να τη μεταδώσει στο Διαδίκτυο.

Από την έρευνα προέκυψε ότι φέρεται να έπεσε και ο ίδιος θύμα απάτης, καθώς κατέβαλε χρήματα σε άτομο που του υποσχέθηκε ότι θα του προμηθεύσει όπλο, χωρίς ποτέ να το παραλάβει. Σύμφωνα με τον πατέρα του, ο ανήλικος είχε απομονωθεί, παρουσίαζε έντονο εκνευρισμό και αντιμετώπιζε διαταραχές ύπνου. Κάποια στιγμή, ο ίδιος ο μαθητής φέρεται να εκμυστηρεύτηκε στον πατέρα του την αποτυχημένη προσπάθειά του να αγοράσει όπλο.