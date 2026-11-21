Διαμαρτυρία καθηγητών Γερμανικών: «Μπλόκο» στις προσλήψεις, ακάλυπτα κενά και χαμένες διδακτικές ώρες

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Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στους κόλπους των εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας, οι οποίοι καταγγέλλουν πανελλαδικό πάγωμα στις προσλήψεις αναπληρωτών

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες μετά την ολοκλήρωση της Γ’ φάσης για την πρόσληψη αναπληρωτών, με τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής Γλώσσας να διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στα σχολεία, κάνοντας λόγο για αδράνεια στη διαδικασία κάλυψης των κενών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες του κλάδου, παρατηρείται ένα ιδιότυπο πανελλαδικό «μπλόκο» στις προσλήψεις, το οποίο αφήνει εκτός τάξης εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και στερεί από τους μαθητές τη δυνατότητα να διδαχθούν κανονικά το μάθημα.

Το πρόβλημα αποτυπώνεται με ιδιαίτερη ένταση στην περιφέρεια, με την Εύβοια να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσλειτουργίας. Παρά τις αυξημένες ανάγκες που έχουν καταγραφεί στις σχολικές μονάδες του νομού ήδη από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών Γερμανικών παραμένουν στάσιμες, διαιωνίζοντας μια κατάσταση εκπαιδευτικής ανισότητας.

Χαμένες ώρες και εκπαιδευτικό έλλειμμα

Οι συνέπειες αυτής της καθυστέρησης είναι άμεσες και ορατές στην καθημερινότητα των σχολείων:

Απώλεια διδακτικών ωρών: Τα τμήματα που έχουν επιλέξει τα Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα παραμένουν χωρίς εκπαιδευτικό, με αποτέλεσμα οι ώρες να χάνονται ή να καλύπτονται αποσπασματικά.

Υποβάθμιση του μαθήματος : Η έλλειψη σταθερής διδασκαλίας δημιουργεί σοβαρά μαθησιακά κενά στους μαθητές, υπονομεύοντας την ουσιαστική εκμάθηση της γλώσσας.

Εργασιακή ομηρία των εκπαιδευτικών: Οι αναπληρωτές καθηγητές βρίσκονται σε καθεστώς διαρκούς αναμονής, βλέποντας τους πίνακες διορισμών να μην προχωρούν, παρά τα πραγματικά κενά που υπάρχουν στα σχολεία.

Η Τοπική Επιτροπή Ευβοίας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) ζητάει την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, απαιτώντας την επίσπευση των διαδικασιών και την πλήρη κάλυψη όλων των κενών θέσεων τόσο στην Εύβοια όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.