«Πάνω από 16.000 κενά στα σχολεία»: Καταγγελίες θεατρολόγων για μεγάλες ελλείψεις – Τι διεκδικούν στις κινητοποιήσεις

Πίνακας περιεχομένων

Οι σύλλογοι Π.Ε.ΣΥ.Θ., Π.Α.Σ.Ε.Μ.Ε. και Σ.Ε.Δ.Ρ.Α.Τ.Ε. καταγγέλλουν ότι οι ακάλυπτες ανάγκες ξεπερνούν τις 16.000, παρά τις προσλήψεις αναπληρωτών που έχουν προηγηθεί.

Σφοδρή κριτική στο Υπουργείο Παιδείας για τα χιλιάδες κενά που, όπως καταγγέλλουν, εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, παρά τις διαδοχικές φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών, ασκούν εκπαιδευτικοί με ανακοίνωσή τους.

Κάνοντας λόγο για περισσότερες από 16.000 ακάλυπτες θέσεις, εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη Γ΄ φάση προσλήψεων και ζητούν άμεση κάλυψη των αναγκών, μόνιμους διορισμούς και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Παράλληλα, δηλώνουν τη στήριξή τους στη σημερινή κινητοποίηση της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ στο Υπουργείο Παιδείας, στις 14:00, και καλούν σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, διεκδικώντας μεταξύ άλλων την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μέτρα στήριξης των εκπαιδευτικών απέναντι στην ακρίβεια.

Ανακοίνωση των συλλόγων Π.Ε.ΣΥ.Θ., Π.Α.Σ.Ε.Μ.Ε. και Σ.Ε.Δ.Ρ.Α.Τ.Ε.

Ενημερώνουμε τους ιθύνοντες εντός των τειχών του ΥΠΑΙΘΑ ότι:

1ον: Η σχολική χρονιά ξεκινάει την 1η Σεπτέμβρη και από τότε θα έπρεπε να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί στη θέση τους! Και όταν λέμε «όλοι» εννοούμε όλοι όσοι χρειάζονται με βάση τα πραγματικά κενά και τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων για κάθε διδακτικό αντικείμενο.

2ον: Σήμερα τα κενά στα σχολεία ξεπερνούν τις 16.000 μετά και από τους διορισμούς του καλοκαιριού, τις προηγούμενες 2 φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών, τις συγχωνεύσεις τμημάτων και τα μπαλώματα εκ των ενόντων με τις διάφορες αντιεπιστημονικές και αντιπαιδαγωγικές, αλλά κατά τα άλλα πολύ οικονομικές για τα ταμεία τους, Β’ αναθέσεις που κάνανε σωρηδόν φέτος!

3ον: Όλοι οι μαθητές μας έχουν κατοχυρωμένο το αυτονόητο δικαίωμα στην ισότιμη και ενιαία πρόσβαση στην μόρφωση. Δεν υπάρχουν μαθήματα για κάποιους και άλλα μαθήματα για κάποιους άλλους, ούτε μαθήματα βασικά και άλλα δευτερεύοντα! Δυστυχώς για το υπουργείο, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα το κατηγοριοποιημένο σχολείο, που τόσο «οραματίζονται» οι διάφορες διοικήσεις του, ανεξαρτήτως χρώματος, εδώ και πολλά χρόνια. Και να είναι σίγουροι ότι δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί!

4ον: Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε βαλίτσες αλλά εργαζόμενοι άνθρωποι με ζωές, οικογενειακό προγραμματισμό, ανάγκες, δικαιώματα και αξιοπρέπεια! Κανείς από μας δεν δουλεύει για χόμπι και δεν μπορεί να περιμένει καρτερικά πότε θα δεήσουν οι αρμόδιοι να κάνουν προσλήψεις για να μπορέσει να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Ούτε βέβαια μπορεί κανείς να τρέχει στην άλλη άκρη της χώρας με δυσβάσταχτα κόστη (μετακίνηση, διαμονή, διατροφή κλπ) για μια σύμβαση κάποιων λίγων μηνών και μισθούς ψίχουλα!

5ον: Οι πίνακες του ΑΣΕΠ, με ευθύνη του υπουργείου, παραμένουν «κλειδωμένοι» για 3 χρόνια, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν κάθε χρόνο όσοι συνάδελφοι αποφοιτούν από τις σχολές τους! Αυτό το τελευταίο το αναφέρουμε προληπτικά, για το ψέμα που ήδη ακούσαμε και ξέρουμε ότι για άλλη μια φορά θα «παίξει» αρκετά. Πως δήθεν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στους πίνακες του ΑΣΕΠ ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις! Μάλλον οι εκατοντάδες άνεργοι συνάδελφοι τριγύρω θα είναι προϊόντα ΑΙ (για να είμαστε και στο πνεύμα της εποχής…).

Η κατάσταση δεν πάει άλλο! Δεν μπορεί αυτό που ζούμε να είναι κανονικότητα! Δεν γίνεται για μας και τις ανάγκες μας να υπάρχουν κόφτες, δημοσιονομικές αντοχές και κοστολογημένα προγράμματα, την ώρα που οι φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, στις τράπεζες και στους επιχειρηματικούς ομίλους είναι νόμοι του κράτους! Δεν γίνεται να δαπανώνται αμύθητα ποσά, που τα παίρνουν από τις τσέπες μας, για το ΝΑΤΟ, για φρεγάτες, πυραύλους και λοιπό πολεμικό εξοπλισμό για να φυλάνε καράβια και πετρελαϊκές εταιρείες στην άλλη άκρη της Γης κι εμείς εξαιτίας των πολέμων τους να μην μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα λόγω της ακρίβειας, να μένουμε άνεργοι, να μην ξέρουμε πως θα ζεσταθούμε τον χειμώνα που έρχεται ή να ακούμε για διάφορα κιτ επιβίωσης για μια δύσκολη στιγμή…

Δεν παζαρεύουμε άλλο την ζωή μας! Δεν επιτρέπουμε να μπαίνουν οι ανάγκες μας σε λογιστικά βιβλία ή στη ζυγαριά του κόστους! Δεν δεχόμαστε να «σκοτώνονται οι λαοί για του αφέντη το φαΐ» όπως είπε και ο ποιητής.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ!

Στηρίζουμε την κινητοποίηση που διοργανώνουν ΔΟΕ και ΟΛΜΕ στο ΥΠΑΙΘΑ τη Δευτέρα 23/11/2026 στις 14:00 για τα χιλιάδες κενά στα σχολεία και την απαράδεκτη Γ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, είτε εργάζονται είτε όχι, να συμμετέχουν μαζικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις πόλεις της χώρας την Τετάρτη 25/11/2026. Ενώνουμε τις φωνές μας με αυτές των γονιών των μαθητών μας, με τους υπόλοιπους εργαζόμενους από κάθε κλάδο του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, για την ζωή που μας αξίζει!

Διεκδικούμε:

Μόνιμοι Διορισμοί & Ασφαλή σχολικά κτήρια: Άμεση κάλυψη των κενών, μονιμοποίηση αναπληρωτών, λιγότεροι μαθητές ανά τάξη. Άμεση στελέχωση των Καλλιτεχνικών και Μουσικών Σχολείων με μόνιμο προσωπικό. Ολοκληρωμένοι προσεισμικοί έλεγχοι και συντήρηση κτιρίων.

Διδασκαλία των αντικειμένων μας αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων μας. Κατάργηση της δυνατότητας Β΄ ανάθεσης στην πρωτοβάθμια.

Επαναφορά της Θεατρικής Αγωγής σε Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού, του δίωρου της μουσικής σε Α΄ και Β΄ δημοτικού και των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (Μουσική, Θέατρο, Εικαστικά, Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο) στο Γενικό Λύκειο. Να διδάσκονται όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα σε όλες τις τάξεις του δημόσιου σχολείου.

Μισθολογικές Αυξήσεις : Αύξηση 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου & 14ου μισθού, επιστροφή του Μ.Κ. 2016–2017. Αφορολόγητο στις 12.000€ (+3.000€ ανά παιδί).

Μέτρα κατά της Ακρίβειας & Στεγαστική Στήριξη : Κατάργηση ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα. Επίδομα στέγασης και δωρεάν μετακινήσεις.

Γενναία αύξηση της Χρηματοδότησης της Παιδείας : Κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, δωρεάν ρεύμα/νερό, αφορολόγητο πετρέλαιο. Έξω οι επιχειρήσεις και οι χορηγοί από τα σχολεία.