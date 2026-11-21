Καθηγητής έγινε viral για το GTA 6: «Πάγωσε» εργασίες και διαγωνίσματα για να παίξουν οι μαθητές του

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Σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media, ο εκπαιδευτικός αποφάσισε να μην αναθέσει εργασίες για μία εβδομάδα και να μεταφέρει ακόμη και προγραμματισμένο διαγώνισμα, ώστε οι μαθητές να απολαύσουν το πολυαναμενόμενο βιντεοπαιχνίδι

Ξεπέρασες κάθε προσδοκία η κυκλοφορία του GTA 6 μετά από 13 χρόνια αναμονής με το διάσημο παιχνίδι να σημειώνει το μεγαλύτερο λανσάρισμα στην ιστορία της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας.

Τα ρεκόρ που σπάει δεν σταματούν από τα πρώτα κι όλας 24ωρα με τις πωλήσεις της πρώτης μέρας να ξεπερνούν τα 24,5 εκατομμύρια αντίτυπα, αποφέροντας περίπου 2,36 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το ιλιγγιώδες νούμερο πωλήσεων για το GTA 6 έχει ήδη ξεπεραστεί καθώς επίσημα στοιχεία έχουν ανακοινωθεί μόνο μέχρι την Τρίτη. Όποια εκτίμηση κάνουν οι ειδικοί μοιάζει να μην μπορεί να προσεγγίζει τον πανικό που έχει προκαλέσει το παιχνίδι.

Με αυτά τα δεδομένα δεν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αποφάση καθηγητή στην Ισπανία που φέρεται να αποφάσισε να απαλλάξει τους μαθητές του από εργασίες και σχολικές υποχρεώσεις για μία ολόκληρη εβδομάδα, προκειμένου να απολαύσουν την κυκλοφορία του παιχνιδιού.

A teacher has cancelled homework and delayed exams for his students during GTA 6’s launch week He says he was their age when GTA 5 came out in 2013 and wanted them to have the same experience https://t.co/lotfSO98MJ — Dexerto (@Dexerto) November 16, 2026

Σύμφωνα με αναρτήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ο Χουάν Μιγκέλ Λόπεθ, καθηγητής στη Μαδρίτη, φέρεται να ενημέρωσε τους μαθητές του μέσω email ότι δεν θα τους αναθέσει εργασίες για το σπίτι, πρότζεκτ ή άλλες υποχρεώσεις κατά την εβδομάδα κυκλοφορίας του παιχνιδιού.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, αποφάσισε να μεταφέρει ένα προγραμματισμένο διαγώνισμα από τις 23 στις 30 Νοεμβρίου, δίνοντας στους μαθητές περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

Στο email που του αποδίδεται, ο Ισπανός εκπαιδευτικός εξηγεί ότι βρισκόταν περίπου στην ηλικία των σημερινών μαθητών του όταν κυκλοφόρησε το GTA V, το 2013. Όπως φέρεται να ανέφερε, θυμάται ακόμη τον ενθουσιασμό με τον οποίο επέστρεφε στο σπίτι για να παίξει, αλλά και τις συζητήσεις που έκανε με τους φίλους του για το παιχνίδι.

Θέλοντας, λοιπόν, να δώσει στους μαθητές του την ευκαιρία να ζήσουν μια αντίστοιχη εμπειρία, φέρεται να αποφάσισε να προσαρμόσει προσωρινά το πρόγραμμα των σχολικών τους υποχρεώσεων.