Εκπαιδευτικοί: Δωρεάν διεθνές συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη – Πώς θα συμμετάσχουν

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Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν, με δυνατότητα διά ζώσης και διαδικτυακής συμμετοχής, ενώ οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασίες μπορούν να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους έως τις 10 Δεκεμβρίου 2026.

Στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος θα βρεθεί η Κατερίνη από τις 16 έως τις 18 Απριλίου 2027, καθώς θα φιλοξενήσει το 3ο Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί με δυνατότητα διά ζώσης και εξ αποστάσεως συμμετοχής, ενώ η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν για όλους.

Οι προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, ο ψηφιακός γραμματισμός, το πολλαπλό βιβλίο, η συμπερίληψη και οι σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές συγκαταλέγονται στις βασικές θεματικές του συνεδρίου. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαιδευτική ηγεσία και στην καλλιέργεια δημοκρατικής και οικολογικής συνείδησης.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, με προθεσμία υποβολής εργασιών έως τις 10 Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την αποδοχή των εισηγήσεών τους στις 30 Ιανουαρίου 2027.

Αναλυτικά αναφέρει: «Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη στις 16, 17 και 18 Απριλίου 2027, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο διά ζώσης, όσο και εξ αποστάσεως, με δωρεάν παρακολούθηση για όλους. Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή των δύο προηγούμενων διοργανώσεων, το 3ο Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν ζωντανό, διεπιστημονικό χώρο ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης, εμπειριών και καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο επίκεντρο των εργασιών του βρίσκονται κρίσιμα σύγχρονα ζητήματα, όπως ο κριτικός ψηφιακός γραμματισμός, η παιδαγωγική αξιοποίηση και η ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης, το πολλαπλό βιβλίο, η συμπεριληπτική εκπαίδευση, η εκπαιδευτική ηγεσία, καθώς και η καλλιέργεια δημοκρατικής και οικολογικής συνείδησης.

Η διοργάνωση υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τους Δήμους Κατερίνης, Δίου-Ολύμπου και Πύδνας-Κολινδρού, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, του Επιμελητηρίου Πιερίας και του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Την επιστημονική εγκυρότητα του συνεδρίου ενισχύει η σύμπραξη με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, την Παιδαγωγική και τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη Faculty of Educational Sciences «Dunărea de Jos» University of Galați, καθώς και με το Μουσείο Γέσιου, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης.

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, στελέχη εκπαίδευσης, μέλη Δ.Ε.Π., ερευνητές και ερευνήτριες, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και σε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κοινωνικών φορέων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εισηγητές μπορούν να υποβάλουν τις πλήρεις εργασίες τους έως τις 10 Δεκεμβρίου 2026. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των εισηγήσεων, κατόπιν διπλής ανώνυμης κρίσης, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου 2027, ενώ οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, για ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή σε μια συνάντηση έμπνευσης, γόνιμου προβληματισμού και ενημέρωσης γύρω από τις σύγχρονες εκπαιδευτικές εξελίξεις. Για περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου στον σύνδεσμο https://conference-pieria.mysch.gr».