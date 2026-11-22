Ήπειρος: 14χρονος σχεδίαζε επίθεση στο σχολείο του για να εκδικηθεί το bullying – Τι αποκάλυψε η έρευνα των Αρχών

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Ένα σοκαριστικό σχέδιο ένοπλης επίθεσης στο σχολείο του φέρεται να είχε καταστρώσει ένας 14χρονος μαθητής στην Ήπειρο, επιδιώκοντας να εκδικηθεί συμμαθητές που, όπως υποστήριζε, τον εκφόβιζαν συστηματικά.

Ένας 14χρονος, που υποστήριξε ότι ήταν θύμα συστηματικού bullying έθεσε σε συναγερμό τις ελληνικές Αρχές, καθώς φέρεται να αναζητούσε πολεμικό εξοπλισμό και όπλα μέσω Διαδικτύου έχοντας επικοινωνήσει και με χρήστες της εφαρμογής Telegram. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν μετά από ενημέρωση ξένης υπηρεσίας ασφαλείας για απειλητικές αναρτήσεις σε διαδικτυακό λογαριασμό που ανήκε σε 14χρονο μαθητή στην Ήπειρο. Στην έρευνα ενεπλάκη και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, προκειμένου να αξιολογηθεί η σοβαρότητα των ευρημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο ανήλικος φέρεται να βίωνε συστηματικό λεκτικό και σωματικό εκφοβισμό (bullying) στο σχολικό του περιβάλλον, γεγονός που πυροδότησε την επιθυμία του για εκδίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, είχε αναζητήσει πληροφορίες για ανάλογες επιθέσεις σε σχολεία του εξωτερικού, είχε στοχοποιήσει συγκεκριμένους συμμαθητές του και επεξεργαζόταν σενάρια δράσης, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να βιντεοσκοπήσει την επίθεση και να τη μεταδώσει στο Διαδίκτυο.

Από την έρευνα προέκυψε ότι φέρεται να έπεσε θύμα απάτης ο 14χρονος, καθώς κατέβαλε χρήματα σε άτομο που του υποσχέθηκε ότι θα του προμηθεύσει όπλο, χωρίς ποτέ να το παραλάβει. Κατά την έρευνα στο δωμάτιό του, οι αστυνομικοί εντόπισαν, μεταξύ άλλων, ένα μαχαίρι.

Το τελευταίο διάστημα, ο πατέρας του ανηλίκου είχε παρατηρήσει ανησυχητικές αλλαγές στη συμπεριφορά του, καθώς ο 14χρονος είχε απομονωθεί, παρουσίαζε έντονο εκνευρισμό και αντιμετώπιζε διαταραχές ύπνου. Κάποια στιγμή, ο ίδιος ο μαθητής φέρεται να εκμυστηρεύτηκε στον πατέρα του την αποτυχημένη προσπάθειά του να αγοράσει όπλο.

Οι Αρχές διευκρινίζουν ότι δεν προέκυψε ιδεολογικό ή τρομοκρατικό υπόβαθρο, αποδίδοντας τις ενέργειες του ανηλίκου αποκλειστικά σε εκδικητική διάθεση λόγω του παρατεταμένου σχολικού εκφοβισμού. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για την πλήρη αξιολόγηση της ψυχολογικής κατάστασης του παιδιού και των συνθηκών διαβίωσής του.