13ος και 14ος μισθός: Ανοίγει ξανά ο δρόμος για την επαναφορά των δώρων στο Δημόσιο; Οι νέες δικαστικές εξελίξεις

Πίνακας περιεχομένων

Οι δύο δικαστικές εξελίξεις ανοίγουν νέα συζήτηση για τις αποδοχές των εργαζομένων στο Δημόσιο, χωρίς ωστόσο να σημαίνουν ότι έχει ήδη αποφασιστεί η επαναφορά των δώρων ή η επιστροφή χρημάτων.

Νέα δεδομένα στις διεκδικήσεις των δημοσίων υπαλλήλων δημιουργούν δύο δικαστικές υποθέσεις που αφορούν σημαντικά ζητήματα των αποδοχών τους. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και η νομιμότητα της συνέχισης της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Οι δύο υποθέσεις ακολουθούν διαφορετική δικαστική πορεία. Το ζήτημα των δώρων παραπέμπεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς, ενώ για την εισφορά 2% καλείται να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), έπειτα από προδικαστικά ερωτήματα που υπέβαλε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.

Στο επίκεντρο της δικαστικής εξέτασης βρίσκεται η διατήρηση μισθολογικών περικοπών και επιβαρύνσεων που συνδέονται με την περίοδο της οικονομικής κρίσης, παρά τις μεταβολές που έχουν μεσολαβήσει στις δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας.

Ποιο ερώτημα καλείται να εξετάσει το ΔΕΕ

Το ελληνικό δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστεί εάν συγκεκριμένες διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Οδηγίας 2022/2041 για επαρκείς κατώτατους μισθούς αντιτίθενται στον αποκλεισμό των εργαζομένων του Δημοσίου από τα επιδόματα που αντιστοιχούν σε δύο μηνιαίους μισθούς.

Στο ερώτημα περιλαμβάνεται επίσης αναφορά στη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της Ελλάδας και στο ύψος των ετήσιων αποδοχών των περισσότερων εναγόντων. Αυτές είναι οι παράμετροι που θέτει το παραπέμπον δικαστήριο, όχι συμπεράσματα που έχει ήδη υιοθετήσει το ΔΕΕ.

Η παραπομπή δεν ισοδυναμεί με επαναφορά των δώρων

Στη διαδικασία προδικαστικής παραπομπής, το ΔΕΕ ερμηνεύει το ενωσιακό δίκαιο. Το εθνικό δικαστήριο στη συνέχεια επιλύει τη συγκεκριμένη διαφορά, εφαρμόζοντας τη δεσμευτική ερμηνεία. Το ΔΕΕ δεν επιδικάζει απευθείας στους εργαζομένους τα ποσά της αγωγής.

Επομένως, ενδεχόμενη ευνοϊκή απάντηση θα μπορούσε να επηρεάσει αντίστοιχες εκκρεμείς διεκδικήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτόματη καταβολή δύο μισθών σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση υποστηρίζουν ότι η παραπομπή διατηρεί ανοιχτή τη διεκδίκηση παρά την αρνητική απόφαση του ΣτΕ. Η κριτική τους στο σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί νομική θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων, η οποία δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ήδη αποδεκτή ευρωπαϊκή δικαστική κρίση.

Τι αφορά η προηγούμενη απόφαση για τη Δανία

Η υπόθεση C-19/23, στην οποία αναφέρεται η ανακοίνωσή τους, αφορούσε την προσφυγή της Δανίας κατά της οδηγίας για τους κατώτατους μισθούς. Με απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 2025, το ΔΕΕ διατήρησε μεγάλο μέρος της οδηγίας, ακυρώνοντας επιμέρους προβλέψεις. Αντικείμενό της ήταν η εγκυρότητα της οδηγίας και τα όρια των αρμοδιοτήτων της ΕΕ.

Η σύσταση του δικηγορικού γραφείου για άμεση κατάθεση αγωγών αποτελεί επίσης δική του πρόταση. Η επιλογή δικαστικής ενέργειας και τα ζητήματα παραγραφής απαιτούν εξατομικευμένη εξέταση. Το ουσιαστικό δεδομένο παραμένει ότι υπάρχει καταχωρισμένο προδικαστικό ερώτημα· η απάντησή του και οι πρακτικές συνέπειες παραμένουν ανοιχτές.