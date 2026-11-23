Προσλήψεις αναπληρωτών: 5.000 εκπαιδευτικοί «καταψηφίζουν» τη Γ’ φάση – Ζητούν κάλυψη των κενών και εξηγήσεις για το ΕΣΠΑ

Πίνακας περιεχομένων

Με ανοιχτή επιστολή προς τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής καταγγέλλουν χιλιάδες ακάλυπτα κενά, ζητούν εξηγήσεις για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, απαιτούν άμεση νέα φάση προσλήψεων και προειδοποιούν ότι θα φτάσουν μέχρι τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Την έντονη απογοήτευσή τους για την εικόνα που άφησε πίσω της η Γ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών της 17ης Νοεμβρίου 2026 εκφράζουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής, μέσα από μια μακροσκελή ανοιχτή επιστολή-διαμαρτυρία προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και το οικονομικό επιτελείο, περιγράφοντας μια «συνολική κρίση στελέχωσης» που αφήνει χιλιάδες κενά στα σχολεία και μαθητές χωρίς την εκπαιδευτική στήριξη που δικαιούνται.

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η συγκεκριμένη επιστολή υπεγράφη από 5.000 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων σε ηλεκτρονική ψηφοφορία διάρκειας μόλις μίας ημέρας.

Επικαλούμενοι το Σύνταγμα, τη σχετική εκπαιδευτική νομοθεσία και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, οι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν ότι η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν είναι προαιρετική παροχή ούτε μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή λογιστική διαχείριση. Όπως σημειώνουν, οι αριθμοί των εγγραφών της Γ’ φάσης απέχουν πολύ από τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, την ώρα που ολόκληρα τμήματα μένουν χωρίς μαθήματα ή καλύπτονται με «εκπαιδευτικά μπαλώματα» και μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε έως και πέντε διαφορετικά σχολεία.

Τα στοιχεία της Γ’ φάσης που καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί

Στην επιστολή παρατίθενται συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα από την κατανομή της 17ης Νοεμβρίου, τα οποία, σύμφωνα με τους συντάκτες, αποδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος:

Στη Γενική Εκπαίδευση καταγράφηκαν, σύμφωνα με την επιστολή 1.585 εγγραφές (1.551 νέες προσλήψεις και 34 αναβαθμίσεις), με πρώτους τους Φιλολόγους ΠΕ02 (280), τους Νηπιαγωγούς ΠΕ60 (258), τους Δασκάλους ΠΕ70 (229) και τους Αγγλικής ΠΕ06 (218). Ωστόσο, στους ΠΕ06 οι 169 αφορούν μειωμένο ωράριο σε Νηπιαγωγεία μέσω ΕΣΠΑ, αφήνοντας ακάλυπτα Δημοτικά και Γυμνάσια-Λύκεια.

Στην Ειδική Αγωγή (ΕΑΕ) καταγγέλλουν ότι έγιναν μόλις 129 προσλήψεις πανελλαδικά. Στους Φιλολόγους ΠΕ02 ΕΑΕ καταγγέλλονται πάνω από 1.000 κενά έναντι 41 προσλήψεων (και μηδενικές στη Θεσσαλονίκη παρά τα 60 κενά), στους Νηπιαγωγούς ΠΕ60 ΕΑΕ έγιναν 15 προσλήψεις έναντι 591 πέρυσι (μείωση 97,5%), στους ΠΕ21 μόλις 3, ενώ στους ΠΕ70 ΕΑΕ αναφέρονται μηδενικές προσλήψεις στη Βόρεια Ελλάδα παρά τα 200 κενά που εντοπίζονται σε Αθήνα και Κρήτη.

Ειδική αναφορά γίνεται και για τις ειδικότητες που καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις. Για την Φυσική Αγωγή (ΠΕ11) καταγγέλλονται πάνω από 650 κενά έναντι 70 εγγραφών στη Γενική και 2 στην Ειδική, στους Μουσικούς (ΠΕ79.01) παραμένουν σχεδόν 450 κενά, στη Θεατρική Αγωγή (ΠΕ91.01) τουλάχιστον 220 κενά έναντι 56 προσλήψεων συνολικά στην Πρωτοβάθμια, ενώ ελάχιστες ήταν οι προσλήψεις σε Χημικούς (17 στη Γενική, 1 στην Ειδική), Θεολόγους (29 και 1), Γαλλικής (7) και ειδικότητες ΕΠΑΛ (ενδεικτικά 7 προσλήψεις ΠΕ87.09 έναντι άνω των 40 κενών).

Τέλος, για το ΕΒΠ, τους Νοσηλευτές και την Παράλληλη Στήριξη, αναφέρουν ότι στην περίπτωση του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού έγιναν μόλις 31 προσλήψεις πανελλαδικά και στους Σχολικούς Νοσηλευτές (ΠΕ25) μόλις 27 έναντι περίπου 500 κενών. Παράλληλα, σημειώνουν ότι εκατοντάδες παιδιά με εγκεκριμένη Παράλληλη Στήριξη μένουν χωρίς εκπαιδευτικό ή λαμβάνουν μειωμένες ώρες λόγω διαμοίρασης προσωπικού.

Προειδοποίηση

Στην επιστολή οι εκπαιδευτικοί θέτουν ευθέως το ερώτημα για την τύχη των πιστώσεων του ΕΣΠΑ. Ζητούν επίσημες απαντήσεις για το συνολικό διαθέσιμο κονδύλι, το ποσό που δεσμεύτηκε και αξιοποιήθηκε, την κατανομή ανάμεσα στη Γενική και την Ειδική Αγωγή, αλλά και το ποιο μέρος των πόρων παραμένει αναξιοποίητο τη στιγμή που τα σχολεία έχουν ανάγκες.

Παράλληλα, καταθέτουν δέσμη δέκα αιτημάτων, ζητώντας άμεσα νέα φάση προσλήψεων, κάλυψη όλων των πραγματικών κενών, πλήρη στελέχωση της Παράλληλης Στήριξης, των Τμημάτων Ένταξης, του ΕΒΠ και των νοσηλευτών, καθώς και δημοσιοποίηση όλων των κενών ανά ειδικότητα και περιοχή. Ζητούν, επίσης, συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για να δοθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα.

Κλείνοντας την επιστολή τους με το μήνυμα ότι «η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με το σταγονόμετρο», προειδοποιούν πως αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση, θα μεταφέρουν το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστελέχωση των σχολείων και την παραβίαση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.