Απεργία: Στους δρόμους οι εκπαιδευτικοί μετά τη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών – Τι καταγγέλλει η ΟΛΜΕ για κενά και Εθνικό Απολυτήριο
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Η ΟΛΜΕ καταγγέλλει ελλείψεις προσωπικού, χαμένες διδακτικές ώρες και σοβαρά προβλήματα στις σχολικές υποδομές, ενώ διεκδικεί μόνιμους διορισμούς, αυξήσεις αποδοχών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.
Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου από την ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί με αιχμή τα κενά που παραμένουν στα σχολεία όλης της χώρας μετά και την Γ’ φάση προσλήψης αναπληρωτών.
Στην ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ κάνει λόγο για χιλιάδες κενά στη Γενική και Ειδική Αγωγή, χαμένες διδακτικές ώρες, συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολεία που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποχρηματοδότησης και συντήρησης. Παράλληλα, αναδεικνύει την οικονομική πίεση που δέχονται οι εκπαιδευτικοί λόγω της ακρίβειας και του υψηλού κόστους στέγασης, ζητώντας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μαζικούς μόνιμους διορισμούς και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.
Η Ομοσπονδία θέτει, επίσης, ζητήματα ασφάλειας των σχολικών κτιρίων, εργασιακών δικαιωμάτων και αντιτίθεται στις εκπαιδευτικές αλλαγές που, όπως υποστηρίζει, εντείνουν τις ανισότητες και την κατηγοριοποίηση των σχολείων.
Τα προβλήματα
- Φτάνουμε στο Δεκέμβρη και χιλιάδες κενά εξακολουθούν να υπάρχουν, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή. Χιλιάδες διδακτικές ώρες χάνονται, οι εκπαιδευτικοί μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών υπονομεύονται. Την ίδια ώρα, σε μια προσπάθεια να μπαλωθούν όπως όπως τα κενά, επιβάλλονται υποχρεωτικές υπερωρίες αλλά και κατάφωρες παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και του ωραρίου των εκπαιδευτικών.
- Οι συγχωνεύσεις και οι συμπτύξεις τμημάτων δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες. Σε τάξεις με 25-27 αλλά και 28 μαθητές/τριες, με παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη παιδαγωγική υποστήριξη, η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται ολοένα δυσκολότερη.
- Η χρόνια υποχρηματοδότηση οδηγεί τα σχολεία σε οικονομική ασφυξία, που επιδεινώθηκε μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών. Γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύπτουν ακόμα και βασικές λειτουργικές ανάγκες.
- Τα ασυντήρητα και ακατάλληλα σχολικά κτίρια εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Τα καθημερινά περιστατικά σε όλη την Ελλάδα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή εκπαιδευτικών και μαθητών, επιβεβαιώνουν την ανάγκη για άμεσους ελέγχους και ουσιαστικά έργα συντήρησης με την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και του κράτους.
- Οι μισθοί μας εξανεμίζονται από την ακρίβεια, τα ενοίκια, την ενέργεια και τις μετακινήσεις. Οι νεοδιόριστοι/ες και οι αναπληρωτές/τριες αδυνατούν να εξασφαλίσουν ακόμα και αξιοπρεπή στέγη. Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουμε να μετράμε τεράστιες μισθολογικές απώλειες από την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού και τις μνημονιακές περικοπές, που συνοδεύτηκαν και από την αύξηση του διδακτικού μας ωραρίου.
- Την ώρα που οι μισθοί πιέζονται από την ακρίβεια και η δημόσια Παιδεία και Υγεία χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση, η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στις εξοπλιστικές δαπάνες και στην εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί του Συμφώνου Σταθερότητας της ΕΕ δυσκολεύουν την ενίσχυση των κοινωνικών δαπανών. Την ίδια στιγμή, η κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων κάνει ακόμη πιο επίκαιρη τη διεκδίκηση καλύτερων μισθών και ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Διεκδικούμε δημόσιους πόρους για την Παιδεία, την Υγεία, τη στέγη και τη στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων.
- Συνεχίζεται η εργασιακή εξουθένωση, η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, οι πειθαρχικές διώξεις για τη συμμετοχή σε συλλογικές αποφάσεις των σωματείων και στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση.
- Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προωθεί νέες αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις. Με το λεγόμενο «Εθνικό Απολυτήριο» και την ενίσχυση των εξεταστικών φραγμών, μετατρέπει το Λύκειο ακόμα περισσότερο σε εξεταστικό κέντρο. Με το «πολλαπλό βιβλίο», τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία και την αξιολόγηση ενισχύει την κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών/τριών και τις ανισότητες.
Τα αιτήματα
- Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα.
- Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα. Επίδομα στέγασης, αξιοποίηση κατοικιών και ξενοδοχείων, δωρεάν μετακινήσεις για τους/τις εκπαιδευτικούς.
- Πλήρη σύνταξη στα 60 έτη με 30 χρόνια εργασίας. Το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών να καθοριστεί για τους/τις εκπαιδευτικούς με τις τιμές του 2016.
- Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της Εκπαίδευσης στο 5% του ΑΕΠ.
- Άμεση κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Κατάργηση του προσοντολογίου, καμία σκέψη για διαγωνισμό ΑΣΕΠ.
- Πλήρης εξίσωση όλων των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των αναπληρωτών με αυτά των μονίμων.
- Σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Ολοκληρωμένοι δευτεροβάθμιοι προσεισμικοί έλεγχοι, συντήρηση και ανέγερση σχολικών κτιρίων με κρατική ευθύνη.
- Να σταματήσουν όλες οι διώξεις εκπαιδευτικών και να μπουν στο αρχείο. Κάτω τα χέρια από το απεργιακό δικαίωμα και τη συνδικαλιστική δράση. Κατάργηση του νέου πειθαρχικού πλαισίου. Όχι στην άρση της μονιμότητας.
- Ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Όχι στην αξιολόγηση και στην πολλαπλή κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Να καταργηθεί όλο το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης! Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και του Εθνικού Απολυτηρίου.
- Καμία αναθεώρηση του Συντάγματος για την άρση της μονιμότητας, του άρθρου 16, και τη Συνταγματοποίηση του Δημοσιονομικού κόφτη.
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