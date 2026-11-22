Νέα δεδομένα για το επίδομα 500 ευρώ: Πότε θα πληρωθούν τελικά οι δημόσιοι υπάλληλοι

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Νέα στοιχεία προκύπτουν για το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τον χρόνο καταβολής του.

Δεν θα δοθεί εντός του 2026 το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως διευκρίνισε ο αντιπρόεδρος τη κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ εξήγησε ότι η εφαρμογή του παραμένει προγραμματισμένη για το 2027.

Ο κ. Χατζηδάκης διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επίσπευση της χορήγησης του επιδόματος και ενδεχόμενη καταβολή του εντός του 2026, επισημαίνοντας ότι επικοινώνησε για το θέμα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και έλαβε σαφή απάντηση ότι δεν υπάρχει αλλαγή στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

«Διάβασα κι εγώ. Δεν είχα υποθέσει ότι ισχύει, αλλά καλού κακού τσέκαρα με το υπουργείο Οικονομικών, από όπου πήρα την απάντηση ότι δεν ισχύει και ότι προχωράμε με βάση τον σχεδιασμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ισχύσει από το 2027, όπως είπε ο πρωθυπουργός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιατί δεν θα υπάρξει επίσπευση καταβολής του επιδόματος

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν πρόκειται να υπάρξει επίσπευση του μέτρου, επικαλέστηκε τις δημοσιονομικές αντοχές του προϋπολογισμού και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει μέχρι σήμερα σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, με παρεμβάσεις που αφορούν τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης.