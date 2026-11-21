Καταγγελία Πρύτανη ΕΜΠ: «Έκοψαν πόρτες με τροχούς – 50.000 ευρώ οι ζημιές στο Πολυτεχνείο»

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Την έντονη αντίδρασή του για τα όσα διαδραματίστηκαν στο Ιστορικό Συγκρότημα Πατησίων κατά το τριήμερο της επετείου του Πολυτεχνείου εξέφρασε ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, μέσω επιστολής του προς τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας.

Ο κ. Χατζηγεωργίου ξεκαθαρίζει πως προχώρησε στην καταγραφή των γεγονότων ώστε να μην επικρατήσει η «εσφαλμένη και παραποιημένη εντύπωση ότι δήθεν όλα κύλισαν ομαλά». Όπως υπενθυμίζει, η Πρυτανεία, σε συνεννόηση με τον ΣΦΕΑ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είχε αποφασίσει τη θέσπιση ωραρίου επίσκεψης και τη μη χρήση των κτιρίων, με στόχο να αποφευχθούν τα περσινά βίαια επεισόδια στο κτίριο Τοσίτσα που είχαν θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Παρά τα μέτρα, η παραβίαση ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας ημέρα. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Πρύτανης, το μεσημέρι της 15ης Νοεμβρίου 2026, μετά την άρνηση του Κοσμήτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων να ανοίξει το κτίριο Τοσίτσα, ομάδες φοιτητών που δήλωναν εκπρόσωποι συλλόγων του ΕΜΠ και του ΕΚΠΑ μπήκαν από τα παράθυρα και, με τη βοήθεια ατόμων απ’ έξω, κατέστρεψαν την κεντρική είσοδο και τα προστατευτικά ρολά. Ο κ. Χατζηγεωργίου διαψεύδει ότι έγιναν εκδηλώσεις στον χώρο, υποστηρίζοντας ότι η εισβολή έγινε καθαρά για επίδειξη ισχύος. Την ίδια ώρα, ομάδες αναρχικών έκοψαν με τροχούς τις πόρτες του εκκενωμένου κτιρίου Γκίνη, όπου και παρέμειναν μέχρι το μεσημέρι της 17ης Νοεμβρίου, έχοντας μεταφέρει μέσα σκάλες, τροχούς και σιδεριές.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του Πρύτανη στα γεγονότα ανήμερα της επετείου. Όπως περιγράφει, ομάδες αναρχικών εμφανίστηκαν στον χώρο του μνημείου και απαίτησαν, προκειμένου να «επιτρέψουν» τη συνέχιση του εορτασμού, να διαβαστούν τα ονόματα των «νεκρών της μεταπολίτευσης», στα οποία συμπεριλήφθηκαν και ονόματα τρομοκρατών. Ο κ. Χατζηγεωργίου υπογραμμίζει πως όποιες συνεννοήσεις έγιναν για την εκφώνηση αυτών των ονομάτων από τις ίδιες τις αναρχικές ομάδες, πραγματοποιήθηκαν με την «ηχηρή απουσία» της Πρυτανείας, ώστε να γίνει σαφές ότι το Ίδρυμα δεν συμμετείχε σε αυτή την εξέλιξη που προσβάλλει τη μνήμη του Νοέμβρη του ’73.

Πέρα από το ηθικό πλήγμα, ο απολογισμός των υλικών καταστροφών είναι βαρύς. Οι υπηρεσίες του Πολυτεχνείου κατέγραψαν συνθήματα, αναγραφές και αφισοκολλήσεις σε επιφάνεια 1.500 τετραγωνικών μέτρων, καλύπτοντας τοίχους, μάρμαρα, ξύλινες πόρτες και δάπεδα. Οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίστηκαν στα ιστορικά κτίρια Τοσίτσα και Αβέρωφ, με το επίσημο κόστος αποκατάστασης να φτάνει τις 50.000 ευρώ. Κλείνοντας την επιστολή του, ο Πρύτανης διαμηνύει πως το ΕΜΠ βρίσκεται σε τροχιά ακμής και όσοι επιχειρούν να το γυρίσουν σε παρακμιακές καταστάσεις «θα αποτύχουν παταγωδώς».

Σημειώνεται ότι πριν από την έναρξη του τριημέρου είχε προηγηθεί έντονο παρασκήνιο και αντιδράσεις γύρω από το καθεστώς λειτουργίας του Ιδρύματος. Η Πρυτανεία του ΕΜΠ είχε αποφασίσει την επιβολή αυστηρού ωραρίου επίσκεψης και το κλείσιμο των κτιρίων, απαγορεύοντας τη διανυκτέρευση και τις εκδηλώσεις εντός των χώρων, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας και αποτροπής βίαιων επεισοδίων όπως τα περσινά. Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει θύελλα διαμαρτυριών από φοιτητικούς συλλόγους και συλλογικότητες, οι οποίοι έκαναν λόγο για πρωτοφανή περιορισμό, «λοκ άουτ» στο ιστορικό συγκρότημα και προσπάθεια φίμωσης του εορτασμού, προειδοποιώντας εξαρχής ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν τον αποκλεισμό τους από τον χώρο.