ΑΣΕΠ: 17 προσλήψεις στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης – Προσλήψεις και για αποφοίτους Γυμνασίου

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Οι 17 προσλήψεις αφορούν υποψηφίους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε έξι ειδικότητες, με δυνατότητα συμμετοχής και για αποφοίτους Γυμνασίου.

Σε 17 νέες προσλήψεις προσωπικού προχωρούν τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης, με στόχο την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης. Οι θέσεις προβλέπονται στην προκήρυξη ΣΟΧ 2/2026, η οποία έχει λάβει την έγκριση του ΑΣΕΠ, και αφορούν υποψηφίους Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, ενισχύοντας τη λειτουργία σημαντικών αθλητικών υποδομών της Θεσσαλονίκης.

Ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, το νέο προσωπικό θα τοποθετηθεί στο Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο, γνωστό ως Παλέ ντε Σπορ, στο Εθνικό και το Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, καθώς και στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μίκρας, της Νεάπολης και του Βότση.

Η προκήρυξη αφορά συνολικά 17 θέσεις οκτάμηνης απασχόλησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών κατηγοριών να διεκδικήσουν εργασία σε αθλητικές δομές της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά οι ειδικότητες

ΔΕ Ελαιοχρωματιστών – 3 θέσεις

ΔΕ Υδραυλικών – 2 θέσεις

ΔΕ Δομικών Έργων – 2 θέσεις

ΔΕ Κηπουρών – 2 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων – 5 θέσεις

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 3 θέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα

ΔΕ Ελαιοχρωματιστών: Απαιτείται πτυχίο, δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματιστή από τις εκπαιδευτικές δομές που αναφέρει η προκήρυξη ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν, εφαρμόζονται τα επικουρικά προσόντα. Στη δεύτερη επικουρία γίνονται δεκτοί και τίτλοι ανεξαρτήτως ειδικότητας, μεταξύ αυτών απολυτήριο Γενικού Λυκείου, με τουλάχιστον δύο έτη αντίστοιχης εμπειρίας.

ΔΕ Υδραυλικών: Απαιτούνται ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης, 1ης ειδικότητας, ή άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού, καθώς και ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση της άδειας. Η προκήρυξη προβλέπει επίσης επικουρικούς τίτλους σπουδών, με την ίδια απαίτηση επαγγελματικής άδειας.

ΔΕ Δομικών Έργων: Απαιτείται τίτλος σπουδών σε μία από τις αναφερόμενες ειδικότητες δομικών έργων, σχεδιασμού τεχνικών έργων, τοπογραφικών εφαρμογών ή γεωπληροφορικής. Αν οι θέσεις δεν καλυφθούν, γίνονται δεκτοί οι επικουρικοί τίτλοι που προσδιορίζει η προκήρυξη.

ΔΕ Κηπουρών: Απαιτείται τίτλος σπουδών σε ειδικότητες όπως Φυτική Παραγωγή, Κηποτεχνία, Ανθοκομία, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες ή άλλες από τις ειδικότητες που περιλαμβάνει η προκήρυξη. Προβλέπονται και επικουρικοί τίτλοι αντίστοιχων επαγγελματικών σχολών.

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: Απαιτείται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή, για όσους αποφοίτησαν μέχρι και το 1980, απολυτήριο Δημοτικού. Γίνονται επίσης δεκτοί οι υπόλοιποι ισότιμοι τίτλοι που ορίζει η προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 18 έως 67 ετών ή, κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί.

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