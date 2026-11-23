«Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;»

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Ανάμεσα στα «θέλω» μας και στα «πρέπει» της αγοράς εργασίας, η γενιά μας καλείται να σχεδιάσει το μέλλον της σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ

«Τι θα σπουδάσεις;», «Έχει αποκατάσταση αυτό;», «Πώς θα βγάλεις λεφτά;». Από τη στιγμή που μπαίνουμε στο Λύκειο -και συχνά πολύ νωρίτερα- καλούμαστε να

πάρουμε μια απόφαση που μοιάζει οριστική: να διαλέξουμε το επαγγελματικό μας μέλλον. Κάθε συζήτηση γύρω από το μέλλον μοιάζει να καταλήγει σε μια λίστα με «σωστές» και «λάθος» επιλογές, συχνά με συνοδεία τη σιωπηλή σύγκριση με συνομήλικους που δείχνουν να ξέρουν ήδη τι θέλουν. Και κάπου εκεί γεννιέται το μεγαλύτερο άγχος της γενιάς μας: να ακολουθήσουμε αυτό που αγαπάμε ή αυτό που θεωρείται «ασφαλές»;

Για δεκαετίες, η συνταγή ήταν απλή: διάλεξε μια «καλή» σχολή, πάρε ένα πτυχίο και η επαγγελματική επιτυχία ήταν σχεδόν εγγυημένη. Σήμερα, όμως, οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει ριζικά. Επαγγέλματα που θεωρούνταν ακλόνητα μεταμορφώνονται από την τεχνολογία, την αυτοματοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται συνεχώς θέσεις εργασίας και ειδικότητες που πριν από δέκα ή δεκαπέντε χρόνια δεν υπήρχαν καν. Σε έναν κόσμο που τρέχει τόσο γρήγορα, το «σίγουρο» επάγγελμα είναι συχνά μια ψευδαίσθηση -και το πτυχίο από μόνο του σπάνια αρκεί, χωρίς συνεχή προσαρμογή.

Από την άλλη πλευρά, το να κυνηγήσεις τυφλά ένα «πάθος» χωρίς να κοιτάξεις την πραγματικότητα της αγοράς, τις συνθήκες εργασίας ή τις δικές σου αντοχές, μπορεί να φέρει απογοήτευση. Αλλά και το αντίστροφο -να περάσεις τέσσερα ή πέντε χρόνια σπουδάζοντας κάτι που δεν σε εκφράζει καθόλου, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσεις τις προσδοκίες των γύρω σου ή τον φόβο του αγνώστου -είναι εξίσου ψυχοφθόρο, οδηγώντας συχνά σε επαγγελματική εξουθένωση πριν καν ξεκινήσει η καριέρα. Οπότε, πάθος χωρίς σχέδιο ή σχέδιο χωρίς πάθος;

Ίσως το ερώτημα δεν πρέπει να είναι «τι θέλω να κάνω για όλη μου τη ζωή», αλλά «ποιο είναι το επόμενο βήμα που μου ταιριάζει σήμερα». Η σύγχρονη καριέρα δεν είναι μια ευθεία γραμμή, από το αμφιθέατρο στο γραφείο μέχρι τη σύνταξη, αλλά μια διαδρομή με στροφές, επαναπροσδιορισμούς, αλλαγές πορείας και νέες δεξιότητες που αποκτούμε στην πράξη.

Ψάχνουμε, λοιπόν, το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στην επιθυμία και τη ρεαλιστική ματιά. Αντί να ψάχνουμε την τέλεια απάντηση στα 17 ή στα 20 μας, ας αναζητήσουμε τη διασταύρωση τριών πραγμάτων: τι μας κινεί την περιέργεια και μας κρατά ζωντανούς, όταν δοκιμάζουμε κάτι καινούργιο, σε τι είμαστε καλοί ή μπορούμε να γίνουμε καλοί με δουλειά, και τι χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος γύρω μας. Όλα τα υπόλοιπα χτίζονται στην πορεία, βήμα-βήμα, με περιέργεια και χωρίς τον πανικό, ότι, αν δεν τα ξέρουμε όλα σήμερα, έχουμε ήδη μείνει πίσω.

*H Μάιρα Τρικαλίτη είναι Φοιτήτρια Φιλολογίας ΕΚΠΑ