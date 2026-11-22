Voucher για παιδικούς σταθμούς: Τελευταία ευκαιρία για νέες αιτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα νέα voucher παιδικών σταθμών της ΕΕΤΑΑ, με τις ενδιαφερόμενες οικογένειες να έχουν προθεσμία έως την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης 2026-2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν επιπλέον vouchers για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά αποκλειστικά παιδιά που δεν έλαβαν voucher κατά την α‘ Πρόσκληση του Β’ κύκλου του Προγράμματος και καλύπτει θέσεις στις κατηγορίες δομών: Α1 Βρεφικοί Σταθμοί, Α2 Παιδικοί Σταθμοί, Β1, Β2 και Β3 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για βρεφικά, παιδικά τμήματα και τμήματα για παιδιά με αναπηρία.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 15:00, αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr). Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικογένειες με αυξημένες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, καθώς και στα παιδιά με αναπηρία.

Κάλυψη επιπλέον θέσεων

Η συγκεκριμένη β’ πρόσκληση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, διευρύνοντας περαιτέρω τον αριθμό των ωφελούμενων παιδιών και ενισχύοντας την υποστήριξη των οικογενειών που έχουν ανάγκη πρόσβασης σε δομές προσχολικής αγωγής και φροντίδας

Με την τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται η κάλυψη επιπλέον θέσεων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με αυξημένα εισοδηματικά όρια και δυνατότητα χορήγησης voucher πλήρους ή μειωμένης αξίας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας.

Η διαδικασία της υποβολής έχει απλοποιηθεί, καθώς η πλειονότητα των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών θα αντλείται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΕΤΑΑ, τα προσωρινά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στις 3 Δεκεμβρίου, η περίοδος των ενστάσεων είναι από τις 4 έως και τις 8 Δεκεμβρίου, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 11 Δεκεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε σχετική πληροφορία από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr.