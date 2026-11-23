Μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Σήμερα οι πίνακες μοριοδότησης – Προθεσμία 5 ημερών για διορθώσεις

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Oι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους μόλις πέντε ημέρες, έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, για να ελέγξουν τα μόριά τους και να ζητήσουν διορθώσεις σε περίπτωση λαθών ή παραλείψεων.

Σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι πίνακες μοριοδότησης για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα μόρια που τους έχουν αποδοθεί, καθώς από σήμερα ξεκινά και η προθεσμία υποβολής αιτημάτων για τη διόρθωση πιθανών λαθών ή παραλείψεων.

Μέχρι πότε γίνονται διορθώσεις

Από τη Δευτέρα 23 έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν διορθώσεις στα στοιχεία και στη μοριοδότησή τους, εφόσον διαπιστώσουν ανακρίβειες στους αναρτημένους πίνακες.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα προβλέπεται και η δυνατότητα τροποποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης μετάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα έχει γίνει δεκτό από το αρμόδιο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.

Η προθεσμία είναι περιορισμένη, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον έγκαιρο έλεγχο των στοιχείων από κάθε υποψήφιο για μετάθεση.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι εκπαιδευτικοί

Στους πίνακες που αναρτώνται περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτότητας των αιτούντων, ο κλάδος και η ειδικότητά τους, καθώς και η αναλυτική κατανομή των μονάδων μετάθεσης ανά κριτήριο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στον χρόνο συνολικής υπηρεσίας, στις μονάδες συνθηκών διαβίωσης, στη συνυπηρέτηση, στην εντοπιότητα, στα οικογενειακά κριτήρια και στο τελικό άθροισμα των μορίων.

Ακόμη και μια μικρή ανακρίβεια μπορεί να διαφοροποιήσει τη μοριοδότηση ενός εκπαιδευτικού και να επηρεάσει τη θέση του στη διαδικασία των μεταθέσεων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά τις αιτήσεις μετάθεσης προς Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά Σχολεία και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Για τις παραπάνω κατηγορίες δεν προβλέπεται η δημοσίευση αντίστοιχων πινάκων, καθώς οι μεταθέσεις εξετάζονται με βάση ειδικά προσόντα και όχι μέσω του συστήματος μοριοδότησης.

Πέντε ημέρες για τον έλεγχο των μορίων

Το διάστημα 23–27 Νοεμβρίου αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την εξέλιξη των μεταθέσεων του σχολικού έτους 2026-2027.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ελέγξουν όχι μόνο αν εμφανίζονται στους πίνακες, αλλά και αν έχουν υπολογιστεί σωστά όλα τα κριτήρια που επηρεάζουν τη μοριοδότησή τους.

Εφόσον εντοπιστεί λάθος ή παράλειψη, απαιτείται η έγκαιρη υποβολή αιτήματος διόρθωσης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Μετά την εξέταση των σχετικών αιτημάτων και την ολοκλήρωση των διορθώσεων, οι πίνακες θα χρησιμοποιηθούν στα επόμενα στάδια της διαδικασίας των μεταθέσεων.