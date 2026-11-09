Κορυφαίοι επιστήμονες στο ΑΠΘ για το διεθνές συνέδριο για τον Ευριπίδη

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Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν η σκηνική δράση και η θεατρική παραγωγή του Ευριπίδη, μέσα από σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, ενώ το συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της διακεκριμένης ελληνίστριας Patricia Elizabeth Easterling.

Ο Τομέας Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 21ο Διεθνές Συνέδριο «Trends in Classics» («Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία»), τιμώντας τη μνήμη της Patricia Elizabeth Easterling, διακεκριμένης ελληνίστριας και Ομότιμης Καθηγήτριας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 12 έως και το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ. Στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος 30 εξειδικευμένοι επιστήμονες, ενώ η επίσημη έναρξη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 15:45, στον ίδιο χώρο.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν ως ομιλητές εξειδικευμένοι επιστήμονες, οι οποίοι είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι για το έργο τους στην κλασική φιλολογία, μεταξύ των οποίων είναι ο Ομ. Βασιλικός Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Cambridge Richard L. Hunter, η Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard, Naomi Weiss, ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Princeton, Joshua Billings, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Armand D’Angour κ.ά.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Ιωάννα Καραμάνου και ο Ομ. Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αντώνιος Ρεγκάκος.

Η θεματική του Συνεδρίου είναι αφιερωμένη στη σκηνική δράση και τη θεατρική παραγωγή του Ευριπίδη. Οι διοργανωτές αναφέρουν πως οι νεότερες ερμηνευτικές προοπτικές ως προς τις δραματουργικές και σκηνοθετικές τεχνικές του ποιητή, που αναδύθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες σε συνάρτηση με τη θεωρία της παράστασης, δημιουργούν χώρο για μια συνολική επανεκτίμηση της σκηνικής του πρακτικής. από την αρχαιότητα έως και τις σύγχρονες θεατρικές αναβιώσεις. Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, οι ανακοινώσεις του Συνεδρίου στοχεύουν στη διερεύνηση και την επαναξιολόγηση του πολύμορφου υλικού που αφορά την ευριπίδεια σκηνική δράση και θεατρική παραγωγή.