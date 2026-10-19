Έπαθλα έως 3.000 ευρώ για φοιτητές πληροφορικής – Όλες οι λεπτομέρεις για το Netcompany Hackathon

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Οι συμμετέχοντες θα έχουν την υποστήριξη στελεχών της εταιρείας, ενώ οι τρεις ομάδες που θα διακριθούν θα κερδίσουν χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 6.000 ευρώ.

Μετά από δύο επιτυχημένες διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη, το Netcompany Hackathon διοργανώνεται και στην Αθήνα, με την εταιρεία να καλεί φοιτητές και φοιτήτριες Πληροφορικής και Τεχνολογίας να δοκιμάσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε τεχνολογικές προκλήσεις και να αποκτήσουν εμπειρία σε συνθήκες που προσεγγίζουν ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Ειδικότερα, φοιτητές και φοιτήτριες καλούνται να εργαστούν σε ομάδες από ένα έως πέντε ατόμων, προκειμένου να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ΙΤ λύσεις σε μία από τις παρακάτω τεχνολογικές προκλήσεις: Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), Κυβερνοασφάλεια και Ανάπτυξη Εφαρμογών & Διασφάλιση Ποιότητας (QA).

Οι ομάδες που θα διακριθούν θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ύψους 3.000 ευρώ για την πρώτη θέση, 2.000 ευρώ για τη δεύτερη και 1.000 ευρώ για την τρίτη.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Netcompany Hackathon Athens απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχολών Πληροφορικής και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι ομάδες θα λαμβάνουν mentoring και καθοδήγηση από εξειδικευμένα στελέχη της Netcompany, με στόχο να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε ολοκληρωμένες προτάσεις και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε ένα περιβάλλον που προσομοιάζει πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Το πρόγραμμα του Hackathon ξεκινά με το kickoff event την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο «Γεώργιος Καραμπατζός» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Οι ομάδες θα πρέπει να υποβάλουν τα projects τους έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 23:59. Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με την τελετή απονομής βραβείων την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο «Αντωνιάδου», του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εγγραφές

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνουν ανοιχτές έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης https://netcompany.com/athens-hackathon-2026-registration/.

«Είναι μεγάλη μας χαρά που πραγματοποιείται για πρώτη φορά το Netcompany Hackathon στην Αθήνα, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους και νέες να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις» δήλωσε ο Χρήστος Κοντέλλης, Country Managing Partner, Netcompany SEE. «Πιστεύουμε στο ταλέντο και τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς και θέλουμε να της παρέχουμε τον χώρο και τα εφόδια να τα αξιοποιήσει στην πράξη. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας, δίνοντας στους νέους την ευκαιρία να μάθουν και να εμπνευστούν από επαγγελματίες του κλάδου» πρόσθεσε.