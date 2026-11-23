Πιστοποίηση Β1 επιπέδου ΤΠΕ: Τελευταία μέρα για τις αιτήσεις – Οι ημερομηνίες των εξετάσεων

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Έχουν ήδη κατατεθεί 11.500 αιτήσεις, ενώ οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026.

Τελευταία ημέρα σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ. Η προθεσμία λήγει σήμερα, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να προχωρήσουν εγκαίρως στην υποβολή της αίτησής τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αιτήσεις έχουν ήδη φτάσει τις 11.500, ενώ οι εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026.

Η διαδικασία πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλα εξοπλισμένα πανεπιστημιακά εργαστήρια, τα οποία λειτουργούν ως Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) σε διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά δεν έχουν ακόμη αποκτήσει την πιστοποίηση για τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες ΤΠΕ.

Οι δικαιούχοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση καλούνται να το πράξουν εντός της σημερινής ημέρας, καθώς η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, όπως και οι εξετάσεις πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ που προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027, ακολουθούν τα αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα Β1 και Β2 επιπέδου ΤΠΕ που διεξάγονται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ) / Μεταφερόμενη Πράξη της ΠΠ 2014 – 2020», Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία υλοποιείται από το Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος», ως δικαιούχο φορέα, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των Κοινοτήτων Μάθησης και Πρακτικής Β’ επιπέδου ΤΠΕ που λειτουργούν στο πλαίσιο της Πράξης, εξελίσσονται στην παρούσα φάση ενέργειες προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στις εξετάσεις, ανά συστάδα κλάδων – ειδικοτήτων. Περισσότεροι από 8.000 εκπαιδευτικοί έχουν ήδη συμμετάσχει σε σχετικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinar), τα οποία οργανώνονται από τις επιστημονικές ομάδες της επιμόρφωσης, ενώ ως μέλη των αντίστοιχων «κυψελών» που έχουν αναπτυχθεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me που αξιοποιείται για την υποστήριξη της λειτουργίας των Κοινοτήτων, αποκτούν πρόσβαση σε βοηθητικό υλικό για την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις (πχ. οδηγίες για την μελέτη του επιμορφωτικού υλικού, συνοπτικές παρουσιάσεις του υλικού, ερωτήσεις εξάσκησης κ.λ.π.).

Υπενθυμίζεται ότι: