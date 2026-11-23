Προσλήψεις στο Δημόσιο: Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις – Θέσεις, προσόντα και προθεσμία

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Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει στις 8 Δεκεμβρίου, στις 14:00. Δείτε ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και σε ποιους φορείς κατανέμονται οι θέσεις.

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα προκήρυξη 1Ε/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία προβλέπει την κάλυψη 10 θέσεων Ελεγκτών Ιατρών σε υπηρεσίες του Δημοσίου.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται σε εννέα υπουργεία και στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026, οπότε και ολοκληρώνεται η σχετική προθεσμία.

Σε ποιους φορείς είναι οι θέσεις

Οι θέσεις της προκήρυξης κατανέμονται στους εξής δέκα φορείς:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργείο Πολιτισμού

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόσθετα προσόντα

Οι υποψήφιοι, εκτός από πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, πρέπει να διαθέτουν:

Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας ή τίτλος ιατρικής ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας

Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του οικείου Ιατρικού Συλλόγου

Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου ή της υποχρεωτικής υπηρεσίας προσωπικού ιατρού, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται

Σε δύο κωδικούς θέσεων ζητείται επιπρόσθετα και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προμηθευτούν παράβολο ύψους 20 ευρώ, μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, και στη συνέχεια να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ με τη θέση ή τις θέσεις που επιθυμούν να διεκδικήσουν.

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλουν και τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου και ώρα 08:00 και λήγει την Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.