Θεολόγοι: Προσλήψεις «με το σταγονόμετρο», κενά στα σχολεία και μαθήματα σε μη ειδικούς – Ηχηρή παρέμβαση του ΑΠΘ

Πίνακας περιεχομένων

Την έντονη αντίδρασή της για τους περιορισμένους διορισμούς και τις προσλήψεις αναπληρωτών θεολόγων εκφράζει η Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, καταγγέλλοντας ότι διατηρούνται κενά στα σχολεία και ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διδασκαλία ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς χωρίς την απαιτούμενη εξειδίκευση.

Την ώρα που οι ελλείψεις εκπαιδευτικών εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο αντιδράσεων στη σχολική εκπαίδευση, η Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρεμβαίνει για τους περιορισμένους διορισμούς θεολόγων, καταγγέλλοντας μια πολιτική στελέχωσης που, όπως υποστηρίζει, αφήνει σημαντικά κενά στα σχολεία και οδηγεί ακόμη και σε αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση.

Με ψήφισμά της, η Θεολογική Σχολή εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τον διαχρονικά μικρό αριθμό μόνιμων διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ01 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το ψήφισμα εκφράζει τις θέσεις των Τμημάτων Θεολογίας και Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, μέσω της Κοσμητείας της Σχολής.

«Μη αποδεκτή εκπαιδευτική πρακτική» – Τι καταγγέλλει το ΑΠΘ

Η Θεολογική Σχολή υποστηρίζει ότι η περιορισμένη απορρόφηση πτυχιούχων θεολόγων, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη σύνδεση των πανεπιστημιακών σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Μάλιστα, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πολιτική στελέχωσης «μη αποδεκτή εκπαιδευτική πρακτική», υποστηρίζοντας ότι συμβάλλει στη διατήρηση σημαντικών κενών στις σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανατίθενται διδακτικά αντικείμενα σε εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση στη θρησκευτική εκπαίδευση.

Στο επίκεντρο η διδασκαλία των Θρησκευτικών

Η Σχολή επισημαίνει ότι η διδασκαλία των Θρησκευτικών αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πολιτισμική πολυμορφία και διάδοση στερεοτύπων και παραπληροφόρησης.

Όπως υποστηρίζει, η επιστημονική προσέγγιση των θρησκειών και η κατανόηση της ιστορικής και κοινωνικής τους παρουσίας μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και στην αντιμετώπιση φαινομένων φανατισμού και μισαλλοδοξίας.

Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο να διδάσκεται συστηματικά από εκπαιδευτικούς με την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση.

Ζητά επανεξέταση της πολιτικής διορισμών

Με το ψήφισμά της, η Θεολογική Σχολή καλεί την Πολιτεία να επανεξετάσει την πολιτική στελέχωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όπως τονίζει, ο σχεδιασμός των διορισμών και των προσλήψεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και τη συνάφεια των επιστημονικών προσόντων των εκπαιδευτικών με τα μαθήματα που καλούνται να διδάξουν.

Παράλληλα, εκφράζει τη συμπαράστασή της στους αδιόριστους θεολόγους και στις διεκδικήσεις τους, κάνοντας λόγο για αδικία που απορρέει από τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό διορισμών στον συγκεκριμένο κλάδο.

Αντιδράσεις και για το Διεθνές Απολυτήριο

Η παρέμβαση της Θεολογικής Σχολής δεν περιορίζεται στο ζήτημα των διορισμών.

Στο ψήφισμα διατυπώνεται επίσης έντονος προβληματισμός για την απουσία διδασκαλίας μαθήματος θρησκευτικής εκπαίδευσης από τα σχολεία που προσφέρουν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου.

Η Σχολή εκφράζει τη διαμαρτυρία της για τη συγκεκριμένη επιλογή, εντάσσοντάς την στον ευρύτερο προβληματισμό της σχετικά με τη θέση της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Με την παρέμβασή της, ζητά ουσιαστικά να επανεξεταστεί τόσο η στελέχωση των σχολείων με θεολόγους όσο και η διασφάλιση της διδασκαλίας του αντικειμένου από κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς.