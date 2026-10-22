Ηράκλειο: Τρίτο περιστατικό βίας σε βάρος μαθήτριας μέσα σε έναν μήνα – Στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι

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Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το τρίτο περιστατικό βίαιης συμπεριφοράς σε βάρος της μέσα σε έναν μήνα.

Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε σε Γυμνάσιο του Δήμου Ηρακλείου, με μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου να τραυματίζεται στο κεφάλι από αντικείμενο που φέρεται να της πέταξαν εντός του σχολείου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες ότι η ανήλικη έχει δεχθεί επανειλημμένα βίαιη συμπεριφορά, καθώς το σημερινό συμβάν φέρεται να είναι το τρίτο μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες των περιστατικών.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με την ανήλικη να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για να αντιμετωπιστεί η κάκωση που υπέστη στο κεφάλι. Σε προηγούμενο περιστατικό, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε σπρώξιμο στις σκάλες του σχολείου, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας της μαθήτριας στο σχολικό περιβάλλον.

Η επανάληψη τέτοιων περιστατικών, εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχετικές καταγγελίες, αναδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν, καθώς και των ενεργειών που έχουν γίνει για την προστασία της ανήλικης.