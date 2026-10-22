Ανατροπή στο σχολικό πρόγραμμα στις 3 Δεκεμβρίου – Τι προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

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Εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και κοινές πρωτοβουλίες συμπερίληψης καλεί τα σχολεία να διοργανώσουν το υπουργείο Παιδείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου.

Εγκύκλιο για την υλοποίηση εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στις 3 Δεκεμβρίου, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με την εγκύκλιο, καλούνται όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινωνίας. Στόχος είναι να αναδειχθεί η σημασία της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και να προωθηθούν οι αρχές της συμπερίληψης και της ισότητας.

Τα σχολεία μπορούν να διοργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που να αφορούν:

στην προάσπιση του δικαιώματος των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση

στην εκπαίδευση, στην καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων εντός της σχολικής κοινότητας και

στην αναγκαιότητα σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας.

Στο πλαίσιο αυτό τα σχολεία ενθαρρύνονται να προγραμματίσουν δράσεις ευαισθητοποίησης, οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τις ΣΜΕΑΕ και με την υποστήριξη των ΚΕΔΑΣΥ, των Συμβούλων Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Μπορούν επίσης να προβούν στην παρουσίαση-διάχυση καλών πρακτικών που προέκυψαν στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης.

Την ίδια μέρα θα διοργανωθεί εκδήλωση στην αίθουσα Jacqueline de Romilly στο υπουργείο Παιδείας. Η εκδήλωση, η οποία θα διεξαχθή διά ζώσης αλλά θα μεταδοθεί και διαδικτυακά, έχει ως στόχο αφενός, την ανάδειξη της φωνής των μαθητών με αναπηρία και, αφετέρου, την παρουσίαση και διάχυση συνεργατικών πρακτικών σχολείων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης (προγράμματα συνεκπαίδευσης), οι οποίες να αναδεικνύουν την ανάγκη σεβασμού της διαφορετικότητας.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν δια ζώσης στην εκδήλωση, μπορούν να συμβάλουν μέσω της παρουσίασης δράσεων ευαισθητοποίησης (π.χ. μουσικά, χορευτικά, θεατρικά δρώμενα, ταινίες μικρού μήκους), που να αφορούν αποκλειστικά σε συνεργατικές δράσεις σχολείων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης.