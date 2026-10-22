«Ψηφιακή ανάσα» για μαθητές γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη: Δωρεά 10 υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Με 10 συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τον απαραίτητο εξοπλισμό ενισχύθηκε το 5ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, χάρη στη δωρεά του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το Πανεπιστήμιο Μακεδόνιας ευχαρίστησε με επιστολή του η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης μετά τη σημαντική δωρεά 10 συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, με όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό.
Τα συστήματα παραχωρήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με σκοπό να καλυφθούν οι υπάρχουσες ελλείψεις σε σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να βελτιωθούν οι συνθήκες διδασκαλίας του μαθήματος Πληροφορικής και να αποκτήσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί πρόσβαση σε μέσα τελευταίας τεχνολογίας.
Στην επιστολή υπογραμμίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση, καθώς, παρά τις διαφορετικές αρμοδιότητές τους, μοιράζονται έναν κοινό στόχο: την προώθηση της γνώσης, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την καλλιέργεια πολιτών με ενεργό, δημιουργικό και υπεύθυνο ρόλο στην κοινωνία.
Κλείνοντας, εκφράζεται η προσδοκία ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα αποτελέσει αφετηρία για μια σταθερή και γόνιμη συνεργασία, μέσα από κοινές δράσεις που θα ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ της σχολικής και της πανεπιστημιακής κοινότητας.
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