Ερωτήματα από τους γονείς μετά τη διαρροή αερίου σε σχολεία του Κολωνού – «Τηρούνται τα μετρα ασφαλείας ή παμε κι όπου βγει;»

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Η διαρροή φυσικού αερίου στον Κολωνό οδήγησε στην εκκένωση έξι σχολικών μονάδων. Οι γονείς ζητούν απαντήσεις και εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών τους.

Έντονη ανησυχία στους γονείς προκαλεί η διαρροή φυσικού αερίου που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (22/10) στην οδό Τριπόλεως, στον Λόφο Κολωνού, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν έξι σχολικές μονάδες της περιοχής, καθώς κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνση μαθητών και εκπαιδευτικών για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, η οποία βρέθηκε άμεσα στο σημείο, η διαρροή φέρεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών από εργολάβο του Δήμου Αθηναίων για την ηλεκτροδότηση του φωτισμού της οδού, όταν χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου.

Οι σχολικές μονάδες που εκκενώθηκαν ήταν τα 55ο και 116ο Νηπιαγωγεία, τα 57ο και 61ο Δημοτικά Σχολεία, το 52ο Γυμνάσιο και το 52ο Λύκειο. Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική, ενώ ενημερώθηκαν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ο Δήμος Αθηναίων. Παράλληλα, διακόπηκαν η ηλεκτροδότηση των σχολείων και η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή, ενώ εκατοντάδες γονείς προσήλθαν για να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Όπως αναφέρει η Ένωση, στο σημείο έσπευσε εταιρεία φυσικού αερίου για την αποκατάσταση της βλάβης. Ωστόσο, το περιστατικό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση τεχνικών εργασιών κοντά σε σχολικές μονάδες, τον έλεγχο των εργολάβων και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περιπτώσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ζητά, μεταξύ άλλων, επίσημη και γραπτή διαβεβαίωση από τους αρμόδιους φορείς ότι η βλάβη έχει αποκατασταθεί πλήρως και ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για την ασφάλεια των σχολείων. Όπως επισημαίνει, ζήτησε επιτόπου από την εταιρεία φυσικού αερίου σχετική γραπτή ενημέρωση, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα εάν ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε σε αντίστοιχες ενέργειες.

«Τα παιδιά μας δεν θα τα αφήσουμε ούτε μία στιγμή απροστάτευτα και εκτεθειμένα», τονίζει χαρακτηριστικά η Ένωση, υπογραμμίζοντας ότι ζητά απαντήσεις και σαφείς εγγυήσεις για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας.

Η ανακοίνωση των γονέων

Ανησυχία & ερωτηματικά από το περιστατικό με διαρροή φυσικού αερίου στην οδό Τριπόλεως στο Λόφο Κολωνού εξαιτίας της οποίας εκκενώθηκαν 6 σχολικές μονάδες!

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, ειδοποιηθήκαμε λίγο μετά τις 10 το πρωί για περιστατικό διαρροής από αγωγό φυσικού αερίου επί τη οδού Τριπόλεως στον Λόφο Κολωνού από την οποία προέκυψε η ανάγκη εκκένωσης τελικά 6 σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα δυο νηπιαγωγείων (55ο & 116ο), δύο δημοτικών (57ο & 61ο), ενός γυμνασίου (52ο) και ενός λυκείου (52ο).

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων 4ης Δημοτικής Κοινότητας βρέθηκε άμεσα στο σημείο, επικοινωνήσαμε με τους Συλλόγους Γονέων, ζητήσαμε ενημέρωση από τις Διευθύνσεις των σχολείων κ.α.

Φαίνεται πως κατά τη διάρκεια εργασιών από εργολάβο του Δήμου για την ηλεκτροδότηση του φωτισμού της οδού, χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου και προκλήθηκε διαρροή, οσμή και επικινδυνότητα.

Η Σχολική Κοινότητα ειδοποίησε την πυροσβεστική, ενημέρωσε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τον Δήμο Αθηναίων. Έκλεισε η ηλεκτροδότηση των σχολείων και η παροχή αερίου στην περιοχή. Τελικά, οι σχολικές μονάδες εκκενώθηκαν η μία μετά την άλλη και εκατοντάδες γονείς ήρθαν να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Στο σημείο βρέθηκε εταιρεία φυσικού αερίου και πραγματοποιεί έως αυτή την ώρα εργασίες αποκατάστασης της βλάβης.

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ:

– Τους εργολάβους τους ελέγχει κανένας αρμόδιος; Ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες; Τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας; Ή πάμε κι όπου βγει ;;;

– Σκάβει ο καθένας όπου νομίζει ότι και αν υπάρχει από κάτω; Υπάρχει μέριμνα και τήρηση των προδιαγραφών ειδικά από τη στιγμή που οι εργασίες πραγματοποιούνται λίγα μέτρα έξω από τα σχολεία την ώρα που μέσα βρίσκονται εκατοντάδες μαθητές;

– Τελικά την διαπίστωση του προβλήματος και την πλέον κατάλληλη λύση σε σχέση με την ασφάλεια των παιδιών την έδωσε -και σε αυτή την περίπτωση- η σχολική κοινότητα η οποία δεν ειδοποιήθηκε αλλά ειδοποίησε για κάτι που συνέβαινε έξω από το σχολείο και ήταν δυνητικά επικίνδυνο για τη λειτουργία του και για την ασφάλεια προσωπικού & παιδιών… Είναι αυτό φυσιολογικό;

– Είναι δυνατόν να μην εξασφαλίζονται με ευθύνη του Κράτους (Υπουργεία, Περιφέρεια, Δήμοι) οι πιο σωστές, οι πιο σύγχρονες και οι πλέον ενδεδειγμένες και υποχρεωτικές -βάσει νομοθεσίας- προδιαγραφές και συνθήκες εκτέλεσης εργασιών μέσα στα σχολεία και γύρω από αυτά; Το κράτος δηλαδή ο μόνος ρόλος που έχει είναι να ταΐζει τους εργολάβους με μπόλικο κρατικό χρήμα και αυτοί να κάνουν ότι θέλουν;

– Μέχρι πότε θα συνεχίζεται αυτό το αίσχος με εταιρείες, εργολάβους και λοιπούς να αυτό-ρυθμίζονται, να αυτό-ελέγχονται και να αυτό-διαβεβαιώνουν πως «όλα είναι καλά»; Στην Γκράβα, στην Βιολάντα, στην Πλάκα, στα Τέμπη, στην Motor Oil και σε τόσες άλλες περιπτώσεις αποδείχτηκε πως οι διαβεβαιώσεις των εταιρειών δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα αφού τελικά το Α & το Ω της ύπαρξής τους είναι η κερδοφορία τους και τίποτα άλλο …

– Τώρα, έπειτα από το περιστατικό, ποιος αρμόδιος κρατικός φορέας θα διαβεβαιώσει γραπτώς και επισήμως πως είναι όλα ασφαλή και πως δεν υπάρχει πλέον κανένα θέμα για τα σχολεία; Για παράδειγμα, εμείς, ως Ένωση, ζητήσαμε επι τόπου από την εταιρεία φυσικού αερίου γραπτή ενημέρωση και διαβεβαίωση για την αποκατάσταση της βλάβης… ο Δήμος Αθηναίων έκανε κάτι αντίστοιχο ως πλέον αρμόδιος;

Δηλώνουμε πως έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή που η αδιαφορία και η απραξία των κρατικών αρχών γίνεται αποδεκτή! Τα παιδιά μας δεν θα τα αφήσουμε ούτε μία στιγμή απροστάτευτα και εκτεθειμένα! Την πολιτική που βάζει τα κέρδη πάνω από τις ζωές μας και που οδηγεί σε ένα καθημερινό «ό,τι να ‘ναι» θα την πολεμήσουμε όπου τη συναντάμε!

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ & ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ !!!

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, όταν σε σχολικό συγκρότημα στον Κολωνό εντοπίστηκε πρόβλημα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου που βρίσκεται εκτός του σχολικού χώρου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προληπτική εκκένωση των εγκαταστάσεων.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση και να επιληφθούν του ζητήματος.

Οι μαθητές επέστρεψαν άμεσα στα σπίτια τους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του προβλήματος.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων και πιο συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πάρης Χαρλαύτης, σχετικά με το περιστατικό διαρροής από αγωγό φυσικού αερίου στον Κολωνό, αλλά και την εκκένωσης των γειτονικών σχολείων.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 08:40, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης υπόγειας βλάβης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη συμβολή του πεζόδρομου Διστόμου με την οδό Τριπόλεως, στην 4η Δημοτική Κοινότητα, προκλήθηκε μικρή διαρροή από αγωγό φυσικού αερίου, που δεν είχε τις σχετικές ενδείξεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του συνεργείου, ο εν λόγω αγωγός:

– Ήταν μαύρος, χωρίς κίτρινες ρίγες.

– Το πλέγμα σήμανσης ήταν λευκό αντί για κίτρινο, χωρίς καμία ένδειξη φυσικού αερίου.

Οι εργασίες σταμάτησαν αμέσως, ο χώρος ασφαλίστηκε και ενημερώθηκε η Enaon ΕΔΑ. Η παροχή φυσικού αερίου διακόπηκε με το κλείσιμο της βάνας και δε σημειώθηκε άλλη ζημιά. Στο σημείο προσήλθε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για προληπτικούς λόγους, ενώ εκκενώθηκαν τα γειτονικά σχολεία: το 57ο και το 61ο Δημοτικό Σχολείο και το 55ο και 116ο Νηπιαγωγείο Αθηνών.

Συνεργείο της Enaon ΕΔΑ πραγματοποιεί ήδη την αποκατάσταση του αγωγού. Οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο σημείο θα συνεχιστούν μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των διερχομένων και των εργαζομένων».