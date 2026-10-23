ΕΠΑΛ: Στο «μικροσκόπιο» οι ειδικότητες – Τι αλλαγές σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, μιλάει στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής, Αθήνα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

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Σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας προχωρά το υπουργείο Παιδείας για την καταγραφή των αναγκών της αγοράς και την προσαρμογή των ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα, έκανε λόγο για αύξηση περίπου 15% των μαθητών που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού του υπουργείου Παιδείας μπαίνουν οι ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), με στόχο την προσαρμογή τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η υπουργός γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας για την αποτύπωση των επαγγελματικών αναγκών και την επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Στο επίκεντρο οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ

Η Σοφία Ζαχαράκη ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα την ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών και την ενίσχυση της σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Παιδείας συνεργάζεται με το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες της αγοράς και να εξεταστεί η αντίστοιχη προσαρμογή των ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις της, ο σχεδιασμός βρίσκεται στο στάδιο της καταγραφής και της επικαιροποίησης, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ειδικότητες που πρόκειται να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν.

Αύξηση 15% στους μαθητές που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός και στη συμμετοχή των μαθητών στην επαγγελματική εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί αύξηση της τάξης του 15%.

Σύμφωνα με την ίδια, η εξέλιξη αυτή καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την αναβάθμιση των διαθέσιμων ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών, ώστε οι εκπαιδευτικές επιλογές να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις.

Επικαιροποίηση προγραμμάτων και στα πανεπιστήμια

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε παράλληλα και στην Ανώτατη Εκπαίδευση, επισημαίνοντας τον ρόλο των πανεπιστημίων και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών.

Όπως εξήγησε, η επικαιροποίηση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας και τις νέες επαγγελματικές ανάγκες.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η αποστολή των πανεπιστημίων δεν εξαντλείται στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους.

Αντίθετα, υπογράμμισε ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση οφείλει να διατηρεί τον ευρύτερο ακαδημαϊκό και επιστημονικό χαρακτήρα της, παρέχοντας θεωρητική κατάρτιση, ουσιαστική γνώση και δυνατότητες επιστημονικής εξέλιξης.