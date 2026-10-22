Συναγερμός στον Κολωνό: Εκκενώθηκε σχολείο λόγω οσμής αερίου

Πίνακας περιεχομένων

Σε εξέλιξη βρίσκονται ενέργειες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το πρόβλημα μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα, ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν κανονικά στις σχολικές αίθουσες αύριο, Παρασκευή

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης σε σχολικό συγκρότημα στον Κολωνό, όταν εντοπίστηκε πρόβλημα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου που βρίσκεται εκτός του σχολικού χώρου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προληπτική εκκένωση των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα έγινε άμεσα αντιληπτό και οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση των μαθητών από το σχολικό συγκρότημα για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση και να επιληφθούν του ζητήματος.

Οι μαθητές έχουν ήδη επιστρέψει στα σπίτια τους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του προβλήματος.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το πρόβλημα μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα, ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν κανονικά στις σχολικές αίθουσες αύριο, Παρασκευή. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα μαθήματα να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων και πιο συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πάρης Χαρλαύτης, σχετικά με το περιστατικό διαρροής από αγωγό φυσικού αερίου στον Κολωνό, αλλά και την εκκένωσης των γειτονικών σχολείων.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 08:40, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης υπόγειας βλάβης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη συμβολή του πεζόδρομου Διστόμου με την οδό Τριπόλεως, στην 4η Δημοτική Κοινότητα, προκλήθηκε μικρή διαρροή από αγωγό φυσικού αερίου, που δεν είχε τις σχετικές ενδείξεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του συνεργείου, ο εν λόγω αγωγός:

– Ήταν μαύρος, χωρίς κίτρινες ρίγες.

– Το πλέγμα σήμανσης ήταν λευκό αντί για κίτρινο, χωρίς καμία ένδειξη φυσικού αερίου.

Οι εργασίες σταμάτησαν αμέσως, ο χώρος ασφαλίστηκε και ενημερώθηκε η Enaon ΕΔΑ. Η παροχή φυσικού αερίου διακόπηκε με το κλείσιμο της βάνας και δε σημειώθηκε άλλη ζημιά. Στο σημείο προσήλθε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για προληπτικούς λόγους, ενώ εκκενώθηκαν τα γειτονικά σχολεία: το 57ο και το 61ο Δημοτικό Σχολείο και το 55ο και 116ο Νηπιαγωγείο Αθηνών.

Συνεργείο της Enaon ΕΔΑ πραγματοποιεί ήδη την αποκατάσταση του αγωγού. Οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο σημείο θα συνεχιστούν μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης».

Και ο κ. Χαρλαύτης καταλήγει: «Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των διερχομένων και των εργαζομένων».