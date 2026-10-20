Προσλήψεις αναπληρωτών: Το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Παιδείας για τη Γ’ φάση – Τι μπαίνει σε προτεραιότητα

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Πότε προγραμματίζεται η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης. Ο ίδιος αναγνώρισε σοβαρές ελλείψεις στο ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω και δεσμεύτηκε να δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυσή του.

Στις αρχές Νοεμβρίου προγραμματίζεται η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, όπως γνωστοποίησε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης.

Η ανακοίνωση έγινε με αφορμή τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες στο Αιγάλεω, για το οποίο ο υφυπουργός ανέφερε ότι η ενίσχυσή του θα αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα στον προγραμματισμό των επόμενων προσλήψεων.

Παραδεχόμενος ότι οι ανάγκες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας παραμένουν αυξημένες και ότι το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψή τους, ο κ. Βλάσης διαβεβαίωσε πως το υπουργείο θα καταβάλει προσπάθεια να ενισχύσει τη στελέχωσή της μέσα από τη Γ΄ φάση. Μάλιστα, χαρακτήρισε το πρόβλημα «υπαρκτό και σοβαρό», αναγνωρίζοντας ότι οι ελλείψεις επηρεάζουν μια σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν μαθητές με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες υποστήριξης.

Γ΄ φάση αναπληρωτών: Τι ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Βλάσης

Το χρονοδιάγραμμα για τον επόμενο γύρο προσλήψεων αναπληρωτών προσδιόρισε ο υφυπουργός Παιδείας κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της βουλευτή του ΚΚΕ, Παρασκευής Δάγκα, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΕΕΕΚ μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες στο Αιγάλεω.

«Στις αρχές, λοιπόν, του Νοεμβρίου προγραμματίζεται η τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η συγκεκριμένη διαδικασία να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών του σχολείου.

Όπως διευκρίνισε, η ενίσχυση της σχολικής μονάδας θα τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα κατά τον προγραμματισμό των προσλήψεων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της.

«Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία να ενισχυθεί η στελέχωση του σχολείου και να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας», σημείωσε ο υφυπουργός.

Η αναφορά του αφορά τον προγραμματισμό της Γ΄ φάσης για τις αρχές Νοεμβρίου, χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία ή αριθμός προσλήψεων για τη σχολική μονάδα.

«Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν είναι αρκετοί»

Κατά την τοποθέτησή του, ο Κωνσταντίνος Βλάσης αναγνώρισε ότι το ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω αντιμετωπίζει ουσιαστικές δυσκολίες στελέχωσης, οι οποίες συνδέονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών που φοιτούν σε αυτό.

«Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα συμφωνήσουμε ότι δεν είναι αρκετοί και δεν είναι όσοι θα θέλαμε», παραδέχθηκε, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες που απαιτούν αντιμετώπιση.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η λειτουργία μιας τέτοιας σχολικής μονάδας δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη διδασκαλία, καθώς το προσωπικό καλείται να ανταποκριθεί και σε ζητήματα καθημερινής φροντίδας, μετακίνησης, σίτισης και συνεχούς υποστήριξης των μαθητών.

Όπως ανέφερε, η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής αποτελεί διαρκή προσπάθεια, η οποία πρέπει να αποτυπώνεται στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων και, κυρίως, στην υποστήριξη των παιδιών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Η εικόνα στο ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω – Οι 89 μαθητές και οι αυξημένες ανάγκες

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής συζήτησης βρέθηκε το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες στο Αιγάλεω, όπου φοιτούν συνολικά 89 μαθητές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός, περισσότεροι από 60 μαθητές χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική την καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Αναφερόμενος στη στελέχωση, ο κ. Βλάσης σημείωσε ότι υπηρετούν 18 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 17 είναι μόνιμοι. Παρουσίασε επίσης στοιχεία για το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, κάνοντας αναφορά σε τέσσερις μόνιμους και τέσσερις αναπληρωτές, καθώς και σε ειδικότητες ΕΕΠ, μεταξύ των οποίων τέσσερις ΠΕ25 και τρεις ΠΕ30, ενώ υπηρετούν και προσωπικό των ειδικοτήτων ΠΕ21, ΠΕ23 και ΠΕ29.

Παρά την υφιστάμενη στελέχωση, ο υφυπουργός αναγνώρισε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία αποτυπώνουν ανάγκες που εξακολουθούν να απαιτούν πρόσθετη αντιμετώπιση.

Η παρέμβαση στη Βουλή και η δέσμευση για προτεραιότητα

Το ζήτημα τέθηκε στη Βουλή από τη βουλευτή του ΚΚΕ Παρασκευή Δάγκα, μέσω επίκαιρης ερώτησης με θέμα «Για την απαράδεκτη κατάσταση στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες στο Αιγάλεω».

Απαντώντας, ο υφυπουργός Παιδείας αναγνώρισε εξαρχής τη σοβαρότητα της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα όχι μόνο με τη θεσμική του ιδιότητα αλλά και με την εμπειρία του ως γιατρός.

«Θα ήθελα να ξεκινήσω αναγνωρίζοντας ότι το ζήτημα που θέτετε για το ΕΕΕΕΚ Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες στο Αιγάλεω είναι και υπαρκτό και σοβαρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κωνσταντίνος Βλάσης διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο έχει σαφή εικόνα της κατάστασης και θα επιδιώξει την αντιμετώπισή της με ιδιαίτερη προτεραιότητα, συνδέοντας την προσπάθεια αυτή με την επικείμενη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Όπως υπογράμμισε, η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και να μεταφράζεται σε ουσιαστική στήριξη των μαθητών κατά την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.