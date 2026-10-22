Οριστική παύση εκπαιδευτικού: Παρενοχλούσε επί τρεις μήνες λεκτικά και σωματικά ανήλικη μαθήτρια

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Η ποινή της οριστικής παύσης επιβλήθηκε σε εκπαιδευτικό για παρενόχληση ανήλικης μαθήτριας, κατόπιν ένστασης του διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ειδικότερα, μετά από αναφορά της μητέρας της μαθήτριας διενεργήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, το πόρισμα της οποίας κατέληξε -μεταξύ άλλων- πως υπάρχουν σοβαρές- επαρκείς ενδείξεις ότι ο εν λόγω εκπαιδευτικός έχει υποπέσει στο πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός υπηρεσίας και συγκεκριμένα στην ειδική περίπτωση συμπεριφοράς κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Ο ελεγχόμενος εκπαιδευτικός παραπέμφθηκε ενώπιον του οικείου Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς από την ΕΔΕ προέκυψε ότι επί τρεις μήνες παρενοχλούσε λεκτικά και σωματικά μαθήτρια της Α΄ Τάξης Γυμνασίου απομονώνοντας την στην αίθουσα διδασκαλίας.

Σε συνέχεια μηνυτήριας αναφοράς που υποβλήθηκε από τη μητέρα της ανήλικης μαθήτριας, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για την πράξη της αποπλάνησης παιδιού που συμπλήρωσε τα 12 έτη τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση και παραπέμφθηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου το 2019, ο διωκόμενος κηρύχθηκε ένοχος των πράξεων της αποπλάνησης παιδιού που συμπλήρωσε τα 12, άλλα όχι τα 14 έτη και της κατάχρησης ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη σε ασέλγεια από ενήλικο κατ’ εξακολούθηση, ο οποίος εν προκειμένω είναι εκπαιδευτικός του ανήλικου, καταδικάστηκε δε σε συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών.

Κατά της απόφασης ο εκπαιδευτικός άσκησε έφεση, επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου το 2022, με την οποία κηρύχθηκε ομόφωνα ένοχος, για τις ίδιες πράξεις και καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 6 ετών και 10 μηνών. Κατά της απόφασης αυτής ο καταδικασθείς άσκησε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Στη συνέχεια το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφάσισε κατά πλειοψηφία, να επιβάλει στον διωκόμενο την ποινή της προσωρινής παύσης 12 μηνών με πλήρη στέρηση αποδοχών. Μειοψήφησε η πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που είχε την άποψη ότι έπρεπε να επιβληθεί στον διωκόμενο η ποινή της οριστικής παύσης.

Ο διοικητής της Αρχής υπέβαλε ένσταση κατά της πειθαρχικής απόφασης ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών θεωρώντας ότι η επιβληθείσα σε βάρος του διωκόμενου ποινή της προσωρινής παύσης 12 μηνών είναι υπέρμετρα επιεικής και δυσανάλογη της βαρύτητας των πράξεων του, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να του επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης. Κατά τον χρόνο που εκκρεμούσε η εκδίκαση της ένστασης του Διοικητή της Ε.Α.Δ., το ΣΤ΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου με απόφασή του το έτος 2024 απέρριψε την από 2023 αίτηση αναίρεσης του καταδικασθέντος εκπαιδευτικού. Με την παραπάνω απόφαση κατέστη αμετάκλητη η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου (που τον είχε κρίνει ένοχο σε δεύτερο βαθμό) με συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση του διωκόμενου εκπαιδευτικού, δηλαδή την απώλεια της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αποδεχόμενο την ένσταση του Διοικητή της Ε.Α.Δ., επέβαλε την ποινή της οριστικής παύσης στον εν λόγω εκπαιδευτικό, ποινή η οποία μετατράπηκε σε πρόστιμο 12 μηνών καθώς ο εκπαιδευτικός δεν είχε πλέον την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.