Σχολεία με «τρύπες» στο ωρολόγιο πρόγραμμα: Δεκάδες ώρες μαθημάτων χάνονται κάθε εβδομάδα – Έκλεισε και ολοήμερο τμήμα

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Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών καταγγέλλει ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, κάνοντας λόγο για 140,5 ακάλυπτες διδακτικές ώρες την εβδομάδα σε 78 σχολικές μονάδες, ενώ η αναστολή λειτουργίας ολοήμερου τμήματος προκαλεί πρόσθετα προβλήματα στις οικογένειες.

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων, με 140,5 ώρες εβδομαδιαίων εκπαιδευτικών κενών σε 78 σχολικές μονάδες και ένα ολοήμερο τμήμα εκτός λειτουργίας, καταγγέλλει ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας για την κάλυψη των ελλείψεων.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της δημοτικής αρχής, καθώς, όπως επισημαίνεται σε επιστολή διαμαρτυρίας του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη, οι ελλείψεις εξακολουθούν να επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, με αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες και να μην εφαρμόζονται πλήρως τα ωρολόγια προγράμματα. Την ίδια στιγμή, η αναστολή λειτουργίας ολοήμερου τμήματος στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό των γονέων.

Το ζήτημα έφτασε και στη Βουλή, καθώς η βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ουρανία (Ράνια) Θρασκιά, κατέθεσε στις 20 Οκτωβρίου 2026 αναφορά προς την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, διαβιβάζοντας την επιστολή διαμαρτυρίας του δήμου, με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου.

140,5 ώρες εκπαιδευτικών κενών σε 78 σχολεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξακολουθούν να καταγράφονται συνολικά 140,5 ώρες εβδομαδιαίων εκπαιδευτικών κενών.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι η ανεπαρκής στελέχωση επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και προκαλεί απώλεια διδακτικών ωρών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί ακόμη και σε αδυναμία λειτουργίας ολοήμερων τμημάτων.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καταγράφονται ελλείψεις σε νηπιαγωγούς, δασκάλους, εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας, νοσηλευτές, προσωπικό παράλληλης στήριξης και άλλες ειδικότητες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγραφή του δήμου, αναφέρονται τρεις ώρες κενών σε νηπιαγωγούς, τρεις σε δασκάλους, μία σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας, δύο σε νοσηλευτές, μία σε τμήμα υποδοχής, έξι σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, 15 στην παράλληλη στήριξη, 1,5 σε γυμναστές, μία σε ψυχολόγο, μία σε εργοθεραπευτή και μία σε κοινωνικό λειτουργό.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι ελλείψεις που παρατίθενται αφορούν μία ώρα στα Μαθηματικά, μία στη Φυσική Αγωγή, μία στα Εργαστήρια, δύο στους ηλεκτρολόγους και 100 ώρες σε λοιπές ειδικότητες.

«Απαράδεκτο να υπάρχουν ακόμη κενά»

Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ελλείψεις εξακολουθούν να υφίστανται μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Όπως υπογραμμίζει στην επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας, η μη έγκαιρη και πλήρης στελέχωση των σχολικών μονάδων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και επηρεάζει τόσο τους μαθητές όσο και τις οικογένειές τους.

«Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια συνήθης διοικητική εκκρεμότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα το δικαίωμα των μαθητών και των μαθητριών στην απρόσκοπτη και ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Στην ίδια επιστολή χαρακτηρίζεται «απαράδεκτο» το γεγονός ότι, ενώ έχει ήδη παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Αναστολή λειτουργίας ολοήμερου τμήματος στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απόφαση αναστολής λειτουργίας του ολοήμερου τμήματος της ΣΤ΄ τάξης στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια, καθώς επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό των μαθητών και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα των εργαζόμενων γονέων.

«Η λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική και κοινωνική δομή, καθώς συμβάλλει στην υποστήριξη των μαθητών και στη διευκόλυνση των οικογενειών τους», τονίζει ο δήμαρχος.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών έχει αποστείλει ξεχωριστή επιστολή προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Με την παρέμβασή του ζητά να γνωστοποιηθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας του τμήματος, καθώς και αν έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει επιβεβλημένη την άμεση εξέταση όλων των δυνατών λύσεων για την επαναλειτουργία του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία και να αποφευχθεί η περαιτέρω αναστάτωση των οικογενειών.

Τι ζητά ο δήμος από το υπουργείο Παιδείας

Μέσα από την επιστολή διαμαρτυρίας, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών ζητά την άμεση κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες της περιοχής.

Παράλληλα, θέτει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των ωρολογίων προγραμμάτων και της απρόσκοπτης λειτουργίας των ολοήμερων τμημάτων.

Η δημοτική αρχή ζητά επίσης να ληφθούν εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων προβλημάτων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, καθώς και να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για τον προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των υφιστάμενων κενών.

Στη Βουλή οι καταγγελίες για τις ελλείψεις

Την επιστολή διαμαρτυρίας του δήμου κατέθεσε ως αναφορά στη Βουλή η βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ράνια Θρασκιά.

Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η βουλευτής ζητά από την υπουργό Παιδείας απάντηση και ενέργειες σχετικά με τις σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και την αναστολή λειτουργίας του ολοήμερου τμήματος.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται η απώλεια διδακτικών ωρών, οι δυσκολίες στην εφαρμογή των σχολικών προγραμμάτων και οι επιπτώσεις που προκαλεί η υποστελέχωση στην καθημερινότητα μαθητών και οικογενειών.