Προσλήψεις αναπληρωτών 2026: Βγήκαν τα ονόματα για 89 θέσεις ΕΕΠ και Νοσηλευτικής
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Η ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες θα γίνει στις 19 και 20 Οκτωβρίου.
Σε 89 προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών προχωρά το υπουργείο Παιδείας για το διδακτικό έτος 2026-2027, εκ των οποίων 35 αφορούν μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 54 εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής.
Οι προσλήψεις καλύπτουν ανάγκες στην Ειδική Αγωγή και την παράλληλη στήριξη, ενώ οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις 19 και 20 Οκτωβρίου.
Πώς κατανέμονται οι 89 προσλήψεις
Οι προσλήψεις καλύπτουν ανάγκες στην Ειδική Αγωγή και στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη. Αναλυτικά, η κατανομή περιλαμβάνει:
- 9 προσλήψεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).
- 80 προσλήψεις στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη, δηλαδή στην παράλληλη στήριξη.
Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία οι αναπληρωτές
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν απευθείας στις σχολικές μονάδες και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 19 έως και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026.
Επομένως, εάν το όνομά σας βρίσκεται στον πίνακα, προγραμματίστε την παρουσία σας στο σχολείο μέσα στο συγκεκριμένο διήμερο. Παράλληλα, συμβουλευτείτε τις οδηγίες του υπουργείου για τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας και τη σύναψη ψηφιακής σύμβασης.
Δείτε αναλυτικά τα ονόματα εδώ
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