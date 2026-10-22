Πέντε ανήλικοι ξυλοκόπησαν μαθητή μέσα σε σχολείο – Εννέα συλλήψεις
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Περιστατικό βίας ανηλίκων καταγγέλθηκε στο Μεσολόγγι. Σε συλλήψεις ανηλίκων και τεσσάρων γονέων προχώρησε η αστυνομία, έπειτα από καταγγελία του πατέρα ενός μαθητή, ο οποίος δέχθηκε επίθεση μέσα σε σχολείο.
Σύμφωνα με την αστυνομία οι ανήλικοι κατηγορούνται ότι προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον μαθητή.
Οι τέσσερις γονείς συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας. Αναζητείται η μητέρα του πέμπτου μαθητή στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Μεσολόγγι: Η ανακοίνωση της αστυνομίας
Στην ανακοίνωσή της για τα περιστατικά στο σχολείο στο Μεσολόγγι, η αστυνομία αναφέρει τα εξής:
«Συνελήφθησαν, στις 21/10/2026 το πρωί, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, πέντε ανήλικοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία.
Παράλληλα, συνελήφθησαν τέσσερις γονείς των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ αναζητείται για να συλληφθεί στα όρια του αυτοφώρου μία ακόμη μητέρα ανηλίκου για το ίδιο αδίκημα.
Ειδικότερα, κατόπιν έγκλησης που υπεβλήθη στην αστυνομική Αρχή από πατέρα ανήλικου μαθητή, προέκυψε ότι οι πέντε ανήλικοι κατηγορούμενοι, το πρωί στις 19/10/2026, προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον ανήλικο γιο του εντός σχολικής μονάδας στο Μεσολόγγι.
Επιπλέον, σε βάρος τεσσάρων εκ των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί δελτίων ταυτότητας, καθώς διαπιστώθηκε ότι στερούνταν αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, παρότι είχαν συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου».
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