Έπεσαν σοβάδες στην είσοδο δημοτικού σχολείου στις Σέρρες – Κλειστό μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος

Σοβαρές ευθύνες στην κυβέρνηση, στη σημερινή και στην προηγούμενη δημοτική αρχή αποδίδει το ΚΚΕ με αφορμή το πόρισμα του ΤΕΕ για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Γκράβα, ζητώντας άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων και ουσιαστικούς ελέγχους πριν από την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις.