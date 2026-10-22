Έπεσαν σοβάδες στην είσοδο δημοτικού σχολείου στις Σέρρες – Κλειστό μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος
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Θα ελεγχθεί το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος το οποίο θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 23 και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, όταν αποκολλήθηκαν και έπεσαν σοβάδες στην είσοδο του κτιρίου χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανένας μαθητής ή εκπαιδευτικός.
Στο σημείο έσπευσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Παναγιώτης Κεϊσογλου μαζί με υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και τι προκάλεσε την πτώση, διότι δεν υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις και γι’ αυτό θα ελεγχθεί όλο το κτηριακό συγκρότημα.
Το 10ο Δημοτικό Σχολείο αύριο, Παρασκευή 23 και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, θα παραμείνει κλειστό.
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