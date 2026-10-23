Πανεπιστήμια: Ειδική «πόρτα» εισαγωγής στα ΑΕΙ – Ποιοι αποκτούν δικαίωμα και με ποιες προϋποθέσεις

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Έως δέκα υποψήφιοι θα μπορούν να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία εισαγωγής στα ελληνικά πανεπιστήμια, σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση. Το ΦΕΚ καθορίζει ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις, πώς γίνεται η επιλογή τους και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή τους.

Ειδική διαδικασία εισαγωγής σε σχολές και τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων προβλέπει νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων από τον Λίβανο και τη Συρία.

Με την απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν έως την ολοκλήρωση της εγγραφής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η ρύθμιση αφορά υποψηφίους που προτείνονται από το Πατριαρχείο Αντιοχείας, ενώ ο συνολικός αριθμός των προτεινομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στην ειδική κατηγορία

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, στην ειδική κατηγορία μπορούν να υπαχθούν υπήκοοι Λιβάνου ή Συρίας, οι οποίοι προτείνονται από το Πατριαρχείο Αντιοχείας και διαθέτουν απολυτήριο λυκείου ή αντίστοιχο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο τίτλος σπουδών πρέπει να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε πανεπιστήμια της χώρας αποφοίτησης ή της χώρας της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί το σχολείο.

Παράλληλα, τίθενται δύο βασικές προϋποθέσεις:

Τουλάχιστον ένας από τους γονείς του υποψηφίου να μην έχει ελληνική καταγωγή.

Ο υποψήφιος να έχει παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου στο εξωτερικό.

Οι προϋποθέσεις αφορούν τόσο αποφοίτους σχολείων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και αποφοίτους σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην αλλοδαπή.

Έως 10 υποψήφιοι – Πώς γίνεται η επιλογή

Το Πατριαρχείο Αντιοχείας αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας πίνακα με τους προτεινόμενους υποψηφίους, συνοδευόμενο από βιογραφικά σημειώματα και υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με την κατοχή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ο αριθμός των προτεινομένων δεν μπορεί να ξεπερνά τους δέκα.

Στη συνέχεια, ο πίνακας διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και στην Εκκλησία της Ελλάδος, προκειμένου να διατυπωθεί η απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, ο πίνακας προωθείται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση και ο κυρωτικός πίνακας εισακτέων αποστέλλονται στις γραμματείες των πανεπιστημιακών τμημάτων, ώστε να προχωρήσουν οι εγγραφές.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή

Οι υποψήφιοι που εγκρίνονται πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος εισαγωγής τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αίτηση εγγραφής, απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επίσημη μετάφραση, βεβαίωση ότι ο τίτλος παρέχει πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αποδεικτικό ταυτότητας και υπηκοότητας, υπεύθυνη δήλωση και τρεις φωτογραφίες.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να δηλώσουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ελληνικό πανεπιστημιακό τμήμα και ότι δεν έχουν ήδη αποκτήσει πτυχίο μέσω της ίδιας ή άλλης συγκεκριμένης ειδικής κατηγορίας.

Για τα έγγραφα που προέρχονται από το εξωτερικό προβλέπονται οι απαραίτητες επικυρώσεις και επίσημες μεταφράσεις.

Τι ισχύει για τις εκπρόθεσμες εγγραφές

Η απόφαση προβλέπει δυνατότητα εκπρόθεσμης εγγραφής αποκλειστικά σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης, όπως σοβαρή ασθένεια, στράτευση, παρατεταμένη θεομηνία ή απουσία στο εξωτερικό.

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας.

Όποιος δεν ολοκληρώσει την εγγραφή του ούτε μέσω αυτής της διαδικασίας χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος και για τα επόμενα.

Πότε ολοκληρώνεται η εγγραφή

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Συνέλευση του αρμόδιου τμήματος εγκρίνει την εγγραφή εντός 20 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

Η σχετική απόφαση γνωστοποιείται στον υποψήφιο και κοινοποιείται στο υπουργείο Παιδείας.

Για την πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες απαιτείται αυτοπρόσωπη επίδειξη διαβατηρίου στη γραμματεία, ώστε να πραγματοποιηθεί ταυτοπροσωπία.