Στους δρόμους οι καθηγητές για συνδικαλιστικές διώξεις και ελλείψεις στα σχολεία – Στα 15.000 τα κενα στις τάξεις

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Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν άμεσες προσλήψεις, μικρότερα τμήματα, αυξήσεις στους μισθούς και ασφαλή σχολικά κτίρια, ενώ η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει και στάσεις εργασίας για τα σχολεία απογευματινής και εσπερινής λειτουργίας.

Σε απεργιακή κινητοποίηση στις 21 Οκτωβρίου καλεί τους εκπαιδευτικούς η ΟΛΜΕ, θέτοντας στο επίκεντρο τις ελλείψεις προσωπικού στα σχολεία, τις μισθολογικές διεκδικήσεις και την ανάγκη αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτα, ενώ οι ελλείψεις σε υποδομές, η υποχρηματοδότηση και το αυξημένο κόστος διαβίωσης επιβαρύνουν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Με κεντρικό σύνθημα «Λεφτά για μισθούς και Παιδεία – όχι για τους πολέμους και τα κέρδη των λίγων», η ΟΛΜΕ διεκδικεί, μεταξύ άλλων, άμεση κάλυψη των κενών, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, αυξήσεις στους μισθούς, ασφαλή σχολικά κτίρια και ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης. Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή της στις αλλαγές που προωθούνται στο Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ:

Λεφτά για μισθούς και Παιδεία – όχι για τους πολέμους και τα κέρδη των λίγων!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η κατάσταση στα σχολεία δεν πάει άλλο.

Εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τουλάχιστον 15.000 κενά εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτα. Μαθήματα χάνονται, τμήματα συμπτύσσονται, μαθητές/τριες στοιβάζονται σε τμήματα των 25, 26 και 27 παιδιών, ενώ χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες ή να εργάζονται σε 3, 4 και 5 σχολικές μονάδες!

Τα σχολεία λειτουργούν με ανεπαρκή χρηματοδότηση. Οι ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό μεγαλώνουν, ενώ πολλά σχολικά κτίρια παραμένουν ασυντήρητα, χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ασφάλεια μαθητών/τριών & εκπαιδευτικών, γεγονός που έχει προκαλέσει ήδη τεράστια προβλήματα (Γκράβα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Ξάνθη, Λαμία, Σέρρες, Αγίους Αναργύρους, κ.ά). Ταυτόχρονα, η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος θέρμανσης θα έχουν σαν αποτέλεσμα παγωμένα σχολεία και σπίτια.

Την ίδια στιγμή, οι μισθοί μας εξαντλούνται πολύ πριν τελειώσει ο μήνας. Η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και ενοίκια εξανεμίζει το εισόδημά μας. Νεοδιόριστοι και αναπληρωτές/τριες συνάδελφοι/ισσες καλούνται να πληρώνουν πανάκριβα ενοίκια και μετακινήσεις για να μπορέσουν απλώς να εργαστούν, ιδιαίτερα στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές.

Δεν αποδεχόμαστε ως «κανονικότητα» ο/η εκπαιδευτικός να μην μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από τον μισθό του.

Παράλληλα συνεχίζεται η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, η υποβάθμιση της παιδαγωγικής μας υπόστασης, η εργασιακή εξουθένωση, οι διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος συναδέλφων/ισσών, για τη συνδικαλιστική τους δράση.

Απέναντι στα πραγματικά προβλήματα των σχολείων, η κυβέρνηση απαντά με ενίσχυση της κατηγοριοποίησης, με Πρότυπα, Ωνάσεια, τμήματα Διεθνούς απολυτηρίου (IB), και ένα σχολείο που διαφοροποιείται όλο και περισσότερο ανάλογα με την περιοχή και τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών, στην κατεύθυνση της προώθησης της «αυτονομίας της σχολικής μονάδας», της αποδέσμευσης δηλαδή του κράτους από την υποχρέωση χρηματοδότησης των σχολείων και τον εξαναγκασμό τους στο κυνήγι των χορηγών στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα σχεδιάζει νέες αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα αποφοίτησης και πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, («Εθνικό Απολυτήριο»), ενισχύοντας τον εξεταστικό χαρακτήρα του σχολείου, αντί να αντιμετωπίζει τις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας.

Στις 21 Οκτωβρίου ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για να έχουμε σύγχρονα, ασφαλή σχολεία, με όλο το αναγκαίο προσωπικό, εκπαιδευτικούς που ζουν αξιοπρεπώς και δημόσια δωρεάν Παιδεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες όλων των παιδιών.

Διεκδικούμε: