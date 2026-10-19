Στους δρόμους οι καθηγητές για συνδικαλιστικές διώξεις και ελλείψεις στα σχολεία – Στα 15.000 τα κενα στις τάξεις
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Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν άμεσες προσλήψεις, μικρότερα τμήματα, αυξήσεις στους μισθούς και ασφαλή σχολικά κτίρια, ενώ η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει και στάσεις εργασίας για τα σχολεία απογευματινής και εσπερινής λειτουργίας.
Σε απεργιακή κινητοποίηση στις 21 Οκτωβρίου καλεί τους εκπαιδευτικούς η ΟΛΜΕ, θέτοντας στο επίκεντρο τις ελλείψεις προσωπικού στα σχολεία, τις μισθολογικές διεκδικήσεις και την ανάγκη αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτα, ενώ οι ελλείψεις σε υποδομές, η υποχρηματοδότηση και το αυξημένο κόστος διαβίωσης επιβαρύνουν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Με κεντρικό σύνθημα «Λεφτά για μισθούς και Παιδεία – όχι για τους πολέμους και τα κέρδη των λίγων», η ΟΛΜΕ διεκδικεί, μεταξύ άλλων, άμεση κάλυψη των κενών, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, αυξήσεις στους μισθούς, ασφαλή σχολικά κτίρια και ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης. Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή της στις αλλαγές που προωθούνται στο Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ:
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η κατάσταση στα σχολεία δεν πάει άλλο.
Εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τουλάχιστον 15.000 κενά εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτα. Μαθήματα χάνονται, τμήματα συμπτύσσονται, μαθητές/τριες στοιβάζονται σε τμήματα των 25, 26 και 27 παιδιών, ενώ χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες ή να εργάζονται σε 3, 4 και 5 σχολικές μονάδες!
Τα σχολεία λειτουργούν με ανεπαρκή χρηματοδότηση. Οι ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό μεγαλώνουν, ενώ πολλά σχολικά κτίρια παραμένουν ασυντήρητα, χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ασφάλεια μαθητών/τριών & εκπαιδευτικών, γεγονός που έχει προκαλέσει ήδη τεράστια προβλήματα (Γκράβα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Ξάνθη, Λαμία, Σέρρες, Αγίους Αναργύρους, κ.ά). Ταυτόχρονα, η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος θέρμανσης θα έχουν σαν αποτέλεσμα παγωμένα σχολεία και σπίτια.
Την ίδια στιγμή, οι μισθοί μας εξαντλούνται πολύ πριν τελειώσει ο μήνας. Η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και ενοίκια εξανεμίζει το εισόδημά μας. Νεοδιόριστοι και αναπληρωτές/τριες συνάδελφοι/ισσες καλούνται να πληρώνουν πανάκριβα ενοίκια και μετακινήσεις για να μπορέσουν απλώς να εργαστούν, ιδιαίτερα στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές.
Δεν αποδεχόμαστε ως «κανονικότητα» ο/η εκπαιδευτικός να μην μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από τον μισθό του.
Παράλληλα συνεχίζεται η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, η υποβάθμιση της παιδαγωγικής μας υπόστασης, η εργασιακή εξουθένωση, οι διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος συναδέλφων/ισσών, για τη συνδικαλιστική τους δράση.
Απέναντι στα πραγματικά προβλήματα των σχολείων, η κυβέρνηση απαντά με ενίσχυση της κατηγοριοποίησης, με Πρότυπα, Ωνάσεια, τμήματα Διεθνούς απολυτηρίου (IB), και ένα σχολείο που διαφοροποιείται όλο και περισσότερο ανάλογα με την περιοχή και τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών, στην κατεύθυνση της προώθησης της «αυτονομίας της σχολικής μονάδας», της αποδέσμευσης δηλαδή του κράτους από την υποχρέωση χρηματοδότησης των σχολείων και τον εξαναγκασμό τους στο κυνήγι των χορηγών στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης.
Παράλληλα σχεδιάζει νέες αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα αποφοίτησης και πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, («Εθνικό Απολυτήριο»), ενισχύοντας τον εξεταστικό χαρακτήρα του σχολείου, αντί να αντιμετωπίζει τις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας.
Στις 21 Οκτωβρίου ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για να έχουμε σύγχρονα, ασφαλή σχολεία, με όλο το αναγκαίο προσωπικό, εκπαιδευτικούς που ζουν αξιοπρεπώς και δημόσια δωρεάν Παιδεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες όλων των παιδιών.
Διεκδικούμε:
- Άμεση κάλυψη όλων των κενών με τις αναγκαίες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους/ες. Πλήρη εργασιακά δικαιώματα σε αναπληρωτές/τριες! Όχι στην προπληρωμένη κάρτα ανεργίας.
- Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα. 20 μαθητές στα τμήματα γενικής παιδείας, 15 στα τμήματα προσανατολισμού, 10 στα εργαστήρια. Να ανακληθούν όλες οι συμπτύξεις τμημάτων.
- Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Όχι στην κατηγοριοποίηση, και τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του Λυκείου με το Εθνικό Απολυτήριο, κατάργηση του IB και των Ωνασείων
- Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη εκπαιδευτικών και γονιών για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
- Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσεισμικών ελέγχων, συντήρησης και ανέγερσης νέων σχολείων με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
- Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Επιστροφή του Μ.Κ. της διετίας 2016–2017. Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα.
- Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Πλήρης σύνταξη στα 60 με 30 χρόνια υπηρεσίας. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
- Μέτρα για τη στέγαση και τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών. Επίδομα στέγασης, αξιοποίηση δημόσιων υποδομών για κατοικίες εκπαιδευτικών, δωρεάν μετακίνηση από και προς τον τόπο εργασίας, ατέλεια σε διόδια και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.
- Να αποσυρθεί η Υπουργική Απόφαση για τις σχολικές εκδρομές, που φορτώνει ακόμα μεγαλύτερη γραφειοκρατία και ευθύνη στις πλάτες των εκπαιδευτικών.
- Να σταματήσει η αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση και η κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Να καταργηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση (ν. 4823/21, Υ.Α. 9950/ΓΔ5/23). Μονιμοποίηση/έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων όλων των νεοδιόριστων χωρίς αξιολόγηση.
- Άμεση παύση όλων των πειθαρχικών διώξεων που συνδέονται με τη συνδικαλιστική δράση.
- Καμία εμπλοκή της χώρας στους πολέμους και στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Τα χρήματα να δοθούν στις ανάγκες του λαού, στην Παιδεία, στην Υγεία και στους μισθούς.
- Διευκρινίζουμε ότι η στάση εργασίας αφορά και τα σχολεία που λειτουργούν σε απογευματινή ή εσπερινή βάρδια. Συγκεκριμένα το ΔΣ της ΟΛΜΕ κηρύσσει στάση εργασίας από τις 14.00 έως τις 17.00 για τα σχολεία που λειτουργούν εκείνες τις ώρες και από τις 18.00 έως τις 21.00 για τα εσπερινά. Ταυτόχρονα καλεί τις ΕΛΜΕ να καλύψουν με αντίστοιχη στάση εργασίας το υπόλοιπο του ωραρίου των σχολείων.
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