«Ένα τελευταίο βίντεο και το κλείνω»: Μήνυμα Μητσοτάκη στο Instagram για τον ηλικιακό κόφτη στα social media

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Με βίντεο στο Instagram, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε τους λόγους πίσω από την επιβολή ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με ένα βίντεο στο instagram θέλησε ο πρωθυπουργόςΚυριάκος Μητσοτάκης να εξηγήσει σε παιδιά και γονείς την αναγκαιότητα επιβολής ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media.

Ο κ. Μητσοτάκης στο βίντεο του αναφέρει μεταξύ άλλων: “Ξέρω πολύ καλά ότι είναι δύσκολο να παλεύετε μόνοι σας με αλγόριθμους που είναι σχεδιασμένοι για να κρατάνε τα παιδιά κολλημένα στην οθόνη. Ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε, να σας στηρίξουμε”.

“«Ένα τελευταίο βίντεο και το κλείνω». Σας θυμίζει κάτι; Σε εμένα σίγουρα! Όταν όμως το ατελείωτο σκρολάρισμα στερεί από ένα παιδί ύπνο, δυνατότητα συγκέντρωσης, χρόνο με φίλους, κάθε γονιός οφείλει να παρέμβει. Κι εμείς ως πολιτεία να σταθούμε δίπλα του. Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media. Προβλέπει πρόσβαση από τα 15 έτη με εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027.” ανέφερε ο πρωθυπουργός στο βίντεό του και συνέχισε:

“Στα παιδιά θέλω να πω κάτι απλό: Φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα πάρει πολλά likes. Θέλω όμως να έχετε περισσότερο χώρο και περισσότερο χρόνο για όσα σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους χωρίς την πίεση να είστε διαρκώς online. Το μέτρο αφορά τα social media, όχι γενικά τη χρήση του κινητού και άλλες εφαρμογές.

Στους γονείς: Ξέρω πολύ καλά ότι είναι δύσκολο να παλεύετε μόνοι σας με αλγόριθμους που είναι σχεδιασμένοι για να κρατάνε τα παιδιά κολλημένα στην οθόνη. Ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε, να σας στηρίξουμε”.

Όσον αφορά τις πλατφόρμες των social media ο κ. Μήτσοτάκης τόνισε ότι έχουν ευθύνη να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών με πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας. Και έχουν δυόμισι μήνες μπροστά τους για να το κάνουν.

“Η προστασία των παιδιών χρειάζεται κανόνες αλλά και εταιρείες που αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Και τώρα μπορείτε να αφήσετε λίγο το κινητό. Κι εγώ μαζί σας» τόνισε ο πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας το μήνυμά του.