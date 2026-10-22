Επίδομα παιδιού Α21: Οι ημερομηνίες πληρωμής έως τον Ιανουάριο του 2027 – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις

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Τρεις ακόμη καταβολές απομένουν για το επίδομα παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ, με την επόμενη πληρωμή να αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου.

Τρεις ακόμη καταβολές απομένουν για την ολοκλήρωση των πληρωμών του επιδόματος παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ, με την επόμενη, πέμπτη διμηνιαία δόση, να αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου. Ακολουθεί η τελευταία τακτική πληρωμή του έτους, καθώς και μία συμπληρωματική καταβολή τον Ιανουάριο του 2027.

Η πληρωμή του Δεκεμβρίου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το συνηθισμένο, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν στη διάθεσή τους τα χρήματα πριν από τα Χριστούγεννα. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η καταβολή τοποθετείται χρονικά μεταξύ 21 και 23 Δεκεμβρίου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημη ημερομηνία.

Η πρόωρη πληρωμή είναι δυνατή βάσει νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία δίνει στον ΟΠΕΚΑ τη δυνατότητα να επισπεύδει την καταβολή επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού Α21.

21–23 Δεκεμβρίου 2026: Αναμενόμενη πρόωρη καταβολή της έκτης και τελευταίας τακτικής δόσης του έτους, μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

29 Ιανουαρίου 2027: Προβλεπόμενη συμπληρωματική πληρωμή για δικαιούχους του 2026, των οποίων οι αιτήσεις θα ολοκληρωθούν ή θα εκκαθαριστούν τον Ιανουάριο.

Η πληρωμή του Ιανουαρίου δεν αποτελεί πρόσθετη δόση για το σύνολο των δικαιούχων, αλλά αφορά εκκρεμότητες του προηγούμενου έτους.

Μέχρι τις 13 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Στο μεταξύ, ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει την επεξεργασία των αιτήσεων που βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου. Όσες εγκριθούν εγκαίρως αναμένεται να συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Νοεμβρίου. Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει διαθέσιμη για την υποβολή νέων αιτήσεων και την τροποποίηση υφιστάμενων έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην οριστική υποβολή της αίτησης. Η απλή αποθήκευσή της δεν αρκεί, καθώς οι αιτήσεις που παραμένουν προσωρινά αποθηκευμένες θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος.