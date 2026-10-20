Σχολεία: «Βαφτίζουν» τα κενά καλυμμένα με υποχρεωτικές υπερωρίες – Στη Βουλή οι καταγγελίες

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Στη Βουλή έφτασαν οι καταγγελίες της ΕΛΜΕ Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου για την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών αντί προσλήψεων, με τους εκπαιδευτικούς να προειδοποιούν για επιβάρυνση του ωραρίου τους έως και 28%.

Στη Βουλή φτάνει το ζήτημα των υποχρεωτικών υπερωριών των εκπαιδευτικών, με αφορμή καταγγελία της ΕΛΜΕ Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου, η οποία υποστηρίζει ότι τα κενά στα σχολεία επιχειρείται να καλυφθούν με επιπλέον ώρες εργασίας αντί για προσλήψεις προσωπικού.

Η ΕΛΜΕ ζητά την άμεση στελέχωση των σχολικών μονάδων και απορρίπτει την υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών ως λύση στο πρόβλημα.

Η υπόθεση τέθηκε υπόψη της υπουργού Παιδείας μέσω κοινοβουλευτικής αναφοράς που κατέθεσαν στις 19 Οκτωβρίου 2026 οι βουλευτές του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, Γιάννης Δελής και Μανώλης Συντυχάκης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιπτώσεις των πρόσθετων διδακτικών ωρών στην εκπαιδευτική διαδικασία, με την ΕΛΜΕ να επισημαίνει ότι πέντε επιπλέον ώρες την εβδομάδα μπορούν να αυξήσουν το ωράριο ενός εκπαιδευτικού από 22% έως 28%.

«Με προσλήψεις καλύπτονται τα κενά – Όχι με υποχρεωτικές υπερωρίες»

Με αυτή τη θέση η ΕΛΜΕ Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου περιγράφει την αντίθεσή της στην πρακτική της υποχρεωτικής ανάθεσης πρόσθετων διδακτικών ωρών, την οποία συνδέει με τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση για την κάλυψη των κενών στα σχολεία, έχουν ήδη αρχίσει πιέσεις προς εκπαιδευτικούς προκειμένου να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες.

Η ΕΛΜΕ υποστηρίζει ότι, αντί να εξασφαλίζεται η πλήρης στελέχωση των σχολικών μονάδων, το βάρος των ελλείψεων μεταφέρεται στους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή της στην εμφάνιση θέσεων ως καλυμμένων μέσω της κατανομής των αντίστοιχων διδακτικών ωρών σε εκπαιδευτικούς που ήδη εργάζονται.

Πώς οι πέντε επιπλέον ώρες αυξάνουν το ωράριο έως 28%

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιβάρυνση που προκαλεί η αύξηση του εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου, με την ΕΛΜΕ να υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις επιπλέον ώρες παρουσίας στην τάξη.

Όπως επισημαίνεται στην καταγγελία, η ανάθεση πέντε πρόσθετων ωρών αντιστοιχεί σε αύξηση του ωραρίου από 22% έως 28%, ανάλογα με το ισχύον διδακτικό ωράριο του εκπαιδευτικού.

Η επιπλέον διδασκαλία, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, συνεπάγεται περισσότερο χρόνο προετοιμασίας, διορθώσεις και αξιολόγηση εργασιών των μαθητών, καθώς και αυξημένες διοικητικές και διδακτικές υποχρεώσεις.

Η Ένωση προειδοποιεί ότι η συσσώρευση εργασίας εντείνει την κόπωση των εκπαιδευτικών και περιορίζει τις δυνατότητές τους να παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη σε κάθε μαθητή.

Το πρόβλημα, όπως τονίζει, γίνεται εντονότερο για όσους μετακινούνται μεταξύ δύο, τριών ή περισσότερων σχολικών μονάδων προκειμένου να συμπληρώσουν το πρόγραμμά τους.

Καταγγελίες για «κάλυψη» των κενών χωρίς νέες προσλήψεις

Η ΕΛΜΕ συνδέει την ανάθεση υπερωριών με τις προοπτικές απασχόλησης των αδιόριστων εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική περιορίζει τις δυνατότητες πραγματοποίησης νέων προσλήψεων.

Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι διδακτικές ώρες που θα μπορούσαν να καλυφθούν από αναπληρωτές κατανέμονται ως υπερωρίες στο υπάρχον προσωπικό, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες ανάγκες να εμφανίζονται ως καλυμμένες.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι η αντίδραση στις υποχρεωτικές υπερωρίες αποτελεί και μορφή αλληλεγγύης προς τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς, καθώς διατηρεί στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσης.

Παράλληλα, απορρίπτει τη λογική ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να εργάζονται πέρα από το κανονικό τους ωράριο την ώρα που άλλοι παραμένουν χωρίς εργασία.

Τι ζητά η ΕΛΜΕ από τους εκπαιδευτικούς που δέχονται πιέσεις

Στην καταγγελία περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς στους οποίους επιχειρείται να ανατεθούν υποχρεωτικές υπερωρίες.

Αρχικά, η ΕΛΜΕ τούς καλεί να δηλώνουν ρητά ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν πρόσθετες ώρες διδασκαλίας.

Σε περίπτωση που η διεύθυνση σχολικής μονάδας προχωρήσει σε υποχρεωτική ανάθεση, προτείνει να ζητούν αντίγραφο της σχετικής πράξης, καθώς και γραπτή βεβαίωση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου ότι δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδιας ειδικότητας σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας.

Επιπλέον, καλεί τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν τις στάσεις εργασίας που έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ από τη Δευτέρα 5 έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, κατά τις ημέρες και ώρες για τις οποίες τους έχουν ανατεθεί υποχρεωτικές υπερωρίες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΜΕ, η συμμετοχή σε νόμιμη στάση εργασίας δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα ή άρνηση εκτέλεσης καθηκόντων. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι συνεπάγεται τη μη καταβολή της αμοιβής για τις αντίστοιχες ώρες, χωρίς πρόσθετη περικοπή από τις αποδοχές του κανονικού ωραρίου.

«Αναλάβετε για να μη χάσουν μάθημα τα παιδιά» – Η αντίδραση των εκπαιδευτικών

Η ΕΛΜΕ ασκεί κριτική και στο επιχείρημα ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλαμβάνουν περισσότερες ώρες προκειμένου να μη χάνονται μαθήματα.

Κατά την Ένωση, η συγκεκριμένη προσέγγιση αξιοποιεί το αίσθημα ευθύνης των εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές, μεταφέροντας σε αυτούς την ευθύνη για τις ελλείψεις προσωπικού.

Υποστηρίζει ακόμη ότι η αποδοχή της υπερωριακής απασχόλησης ως πάγιας λύσης συμβάλλει στη διαιώνιση της υποστελέχωσης και στην καθιέρωση της αύξησης του ωραρίου ως συνηθισμένης πρακτικής.

Για τον λόγο αυτό, καλεί τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων να στηρίξουν τους συναδέλφους τους, να μην ασκούν πιέσεις για την ανάληψη υπερωριών και να διεκδικήσουν από κοινού την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Στη Βουλή η καταγγελία – Το αίτημα προς το υπουργείο Παιδείας

Η καταγγελία της ΕΛΜΕ διαβιβάστηκε στη Βουλή μέσω αναφοράς των βουλευτών του ΚΚΕ Μαρίας Κομνηνάκα, Γιάννη Δελή και Μανώλη Συντυχάκη.

Η αναφορά απευθύνεται στην υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αφορά τις υποχρεωτικές υπερωρίες που, σύμφωνα με την καταγγελία, χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο προσλήψεων.

Οι βουλευτές ζητούν την άμεση πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των κενών, μεταφέροντας το αίτημα της ΕΛΜΕ στη Βουλή.

Από την πλευρά της, η Ένωση ζητά μαζικούς μόνιμους διορισμούς και τις αναγκαίες προσλήψεις αναπληρωτών, επιμένοντας ότι η στελέχωση των σχολείων δεν μπορεί να βασίζεται στη συνεχή αύξηση του διδακτικού ωραρίου των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με την επισήμανση ότι η υπεράσπιση του εργασιακού ωραρίου συνδέεται τόσο με τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών όσο και με το δικαίωμα των μαθητών στη μόρφωση.