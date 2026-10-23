ΟΙΕΛΕ για ιδιωτικά σχολεία: «Κυνήγι» αθλητικών επιδόσεων με δέλεαρ βαθμούς και Πανελλήνιες

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Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως ενώ ο προεδρος της ΟΙΕΛΕ προειδοποιεί για συνταρακτικές αποκαλύψεις ακόμα και εντός της ημέρας

Σοβαρές καταγγελίες που φέρεται να έχει δεχθεί για πρακτικές προσέλκυσης νεαρών αθλητών από ιδιωτικά σχολεία, υποσχέσεις για υψηλούς βαθμούς και αθλητικές διακρίσεις, αλλά και χρηματισμό για συμμετοχή σε μικρές εθνικές ομάδες, δημοσιοποιεί ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ. Ζητά πρόσθετα στοιχεία και καλεί πολίτες να καταθέσουν πληροφορίες, ακόμη και ανώνυμα.

Σοβαρά ερωτήματα για όσα φέρονται να συμβαίνουν πίσω από τις επιτυχίες ορισμένων σχολικών ομάδων και τις διακρίσεις νεαρών αθλητών θέτει ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος, δημοσιοποιώντας καταγγελίες που, εφόσον επιβεβαιωθούν, αναδεικνύουν ζητήματα διαφάνειας στον σχολικό αθλητισμό και στην πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκονται ιδιωτικά σχολεία που, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες επικαλείται, φέρονται να προσελκύουν ταλαντούχους μαθητές-αθλητές με υποσχέσεις για διευκολύνσεις στη φοίτηση, υψηλές βαθμολογίες και αθλητικές διακρίσεις που μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ μεταφέρει καταγγελία για φερόμενο χρηματισμό με σκοπό την εξασφάλιση θέσης σε μικρές εθνικές ομάδες, επισημαίνοντας ότι αναμένει περισσότερα στοιχεία προτού επανέλθει στο θέμα.

Αιχμές για σχολικά πρωταθλήματα και ιδιωτικά σχολεία

Αφορμή για τη δημόσια τοποθέτησή του αποτελεί η συζήτηση γύρω από αγώνα σχολικού πρωταθλήματος μπάσκετ, στον οποίο, όπως αναφέρει, μία ομάδα ευνοήθηκε σκανδαλωδώς από τη διαιτησία, ενώ η αντίπαλή της αντιμετωπίζεται από ορισμένους ως αδικημένη.

Ο ίδιος, ωστόσο, προειδοποιεί ότι η εικόνα δεν είναι τόσο απλή, αφήνοντας αιχμές για τις πρακτικές που ακολουθούν ορισμένα σχολεία προκειμένου να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές αθλητικές ομάδες.

Κατά τον πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ, κάποιες σχολικές ομάδες που φτάνουν στις τελικές φάσεις πρωταθλημάτων δεν βασίζονται αποκλειστικά σε μαθητές που ήδη φοιτούσαν στα σχολεία τους, αλλά φέρονται να προσελκύουν αθλητικά ταλέντα προσφέροντας ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες.

Όπως υποστηρίζει, μεταξύ των κινήτρων περιλαμβάνονται σημαντικές διευκολύνσεις στην παρακολούθηση μαθημάτων, υψηλοί βαθμοί και απολυτήρια, καθώς και η προοπτική διακρίσεων σε εγχώριες ή διεθνείς διοργανώσεις που συνδέονται με ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Καταγγελίες για συγκέντρωση αθλητικών ταλέντων σε συγκεκριμένα σχολεία

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει σε πληροφορίες που, όπως σημειώνει, έχουν φτάσει στα χέρια του και αφορούν τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού νεαρών διεθνών αθλητών σε ορισμένα σχολεία.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που επικαλείται, υπάρχουν σχολικές μονάδες στις οποίες φέρονται να συγκεντρώνονται σχεδόν οι μισοί αθλητές ορισμένων μικρών εθνικών ομάδων σε δημοφιλή αθλήματα.

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι το επίκεντρο αυτών των πρακτικών βρίσκεται σε συγκεκριμένη ελληνική πόλη, την οποία δεν κατονομάζει, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν πρόκειται για την Πάτρα.

Κάνει λόγο για έντονο ανταγωνισμό μεταξύ ιδιωτικών σχολείων με στόχο την προσέλκυση μαθητών και την επίτευξη αθλητικών διακρίσεων, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «γαϊτανάκι διαφθοράς».

Ταυτόχρονα, αφήνει αιχμές για την απουσία παρέμβασης των τοπικών εποπτικών αρχών της εκπαίδευσης.

Καταγγελία για χρηματισμό στις μικρές εθνικές ομάδες

Ακόμη σοβαρότερη είναι η αναφορά του σε καταγγελία που, όπως δηλώνει, έχει δεχθεί σχετικά με τη διαδικασία επιλογής αθλητών για μικρές εθνικές ομάδες.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι του καταγγέλθηκε πως, τουλάχιστον στο μπάσκετ, απαιτείται χρηματισμός για την εξασφάλιση συμμετοχής σε τέτοια ομάδα.

Συνδέει τη φερόμενη πρακτική με τα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν από συγκεκριμένες αθλητικές διακρίσεις, όπως η πριμοδότηση για την εισαγωγή σε πανεπιστημιακές σχολές ή, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η εισαγωγή χωρίς Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ο ίδιος εκφράζει επίσης προβληματισμό για πιθανές αντίστοιχες πρακτικές σε λιγότερο δημοφιλή αθλήματα, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για πληροφορίες και ισχυρισμούς που δεν έχει ακόμη τεκμηριώσει δημόσια.

Πρόταση για αλλαγές στη φοίτηση των μαθητών-αθλητών

Πέρα από τις καταγγελίες, ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ θέτει και ζήτημα αλλαγής του πλαισίου φοίτησης για μαθητές με ιδιαίτερα υψηλές αθλητικές επιδόσεις.

Όπως επισημαίνει, θα μπορούσε να εξεταστεί η καθιέρωση μεγαλύτερης ευελιξίας για τους νεαρούς αθλητές, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η εκπαίδευσή τους.

Στόχος μιας τέτοιας παρέμβασης, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ήταν να περιοριστούν οι πιέσεις που ενδέχεται να οδηγούν οικογένειες στην αναζήτηση αθέμιτων διευκολύνσεων.

Έκκληση για νέες καταγγελίες και στοιχεία

Ο Γιώργος Χριστόπουλος δηλώνει ότι θα επανέλθει όταν συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για τις υποθέσεις που περιγράφει.

Παράλληλα, απευθύνει δημόσια έκκληση σε όσους γνωρίζουν σχετικά περιστατικά να επικοινωνήσουν μαζί του ή με την ΟΙΕΛΕ, ακόμη και αν επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Η παρέμβασή του θέτει στο προσκήνιο το ζήτημα της διαφάνειας στον σχολικό αθλητισμό, της ισότιμης μεταχείρισης των μαθητών και της αξιοκρατίας στις διαδικασίες εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Προς το παρόν, πάντως, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν καταγγελίες που μεταφέρει ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ και όχι διαπιστωμένα περιστατικά, καθώς δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία αναφέρεται.

H ανάρτηση του προέδρου της ΟΙΕΛΕ: