Ζαχαράκη για καταγγελία δημοσιογράφου: «Ψευδές και συκοφαντικό ότι ζητήθηκε η απομάκρυνσή του»

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Κατηγορηματικά διέψευσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, την καταγγελία του δημοσιογράφου Σπύρου Χαριτάτου ότι συνεργάτης της ζήτησε την απομάκρυνσή του από το OPEN.

«Απόλυτα ψευδή» και «συκοφαντικό» χαρακτήρισε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τον ισχυρισμό του δημοσιογράφου Σπύρου Χαριτάτο ότι συνεργάτης της ζήτησε την απομάκρυνσή του από το μέσο που εργάζεται.

Ο δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι πριν λίγες μέρες ότι μετά από συζήτηση για θέματα εκπαίδευσης στην εκπομπή “Καθαρές Κουβέντες” που παρουσιάζει στο OPEN ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος είχε παρέμβει στην εκπομπή, ζήτησε την απομάκρυνσή του.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ η κ. Ζαχαράκη απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την καταγγελία και την διέψευσε κατηγορηματικά, επιβεβαιώνοντας όμως ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Παπαδομαρκάκη με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Όπως εξήγησε, η επικοινωνία αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε στον τηλεοπτικό αέρα ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου, ο οποίος είχε παρέμβει προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις για θέματα της αρμοδιότητάς του.

«Πράγματι έγινε επικοινωνία», ανέφερε η υπουργός, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση που δέχθηκε ο γενικός γραμματέας κατά τη διάρκεια της εκπομπής, σύμφωνα με την αξιολόγηση του υπουργείου, δεν ήταν δημοσιογραφικά δεοντολογική.

Η κ. Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι το τηλεφώνημα δεν έγινε από τον ίδιο τον γενικό γραμματέα, αλλά από συνεργάτη της, επιμένοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν διατυπώθηκε αίτημα απομάκρυνσης ή φίμωσης του δημοσιογράφου.

«Ποτέ, και το ξαναλέω, ποτέ δεν θα ζητούσα τέτοιο πράγμα. Πιστεύω στην ελευθερία του λόγου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ο δημοσιογράφος που έθεσε την ερώτηση επισήμανε ότι η καταγγελία του Σπύρου Χαριτάτου δεν στρεφόταν προσωπικά εναντίον της, αλλά αφορούσε συνεργάτη της, η υπουργός απάντησε: «Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από τους συνεργάτες μου. Θα ήταν το οποίο θα είχα πει εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ αυτό. Ούτε από συνεργάτη μου, ούτε από εμένα».

Η υπουργός άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο η τηλεφωνική επικοινωνία να παρερμηνεύθηκε από την πλευρά του δημοσιογράφου.