ΔΠΘ και Πανεπιστήμιο Κονέκτικατ ενώνουν δυνάμεις σε περιβάλλον, ενέργεια και έρευνα

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Η σύμπραξη εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην περιβαλλοντική επιστήμη, την ενεργειακή ασφάλεια και την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων, ενώ την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί και διεθνής συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ενισχύει τη διεθνή του παρουσία, προχωρώντας σε επίσημη συμφωνία συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ (University of Connecticut – UConn) στις ΗΠΑ. Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου ακαδημαϊκής και ερευνητικής σύμπραξης, με στόχο την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων διεθνούς εμβέλειας.

Η τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 11:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της Πολυτεχνικής Σχολής, στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων στην Ξάνθη.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία θα αναπτυχθεί σε πέντε βασικούς θεματικούς άξονες, με επίκεντρο την περιβαλλοντική επιστήμη, την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και τις επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία, την ενεργειακή ασφάλεια, την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και τη μελέτη των δασικών πυρκαγιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται η στενή συνεργασία του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Institute of Environment and Energy – IoEE) και του Κέντρου Περιβαλλοντικών Επιστημών και Μηχανικής (Center for Environmental Sciences and Engineering – CESE) του Πανεπιστημίου του Κονέκτικατ με τα Τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών και Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας του ΔΠΘ.

Η συνεργασία των δύο πανεπιστημίων αποκτά άμεσα ουσιαστικό περιεχόμενο, καθώς το απόγευμα της ίδιας ημέρας τα δύο ιδρύματα θα προχωρήσουν σε επίσημη Διεθνή Συνάντηση με θέμα «Ενεργειακή Ανθεκτικότητα και Τοπική Ευημερία-Διεθνής Διάλογος για τις ενεργειακές επενδύσεις στην Περιφέρεια».

Πρόκειται για μία εκδήλωση ανοικτή για το ευρύ κοινό που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00, στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση του επιστημονικού διαλόγου και της συνεργασίας, αναδεικνύοντας τη συμβολή των ενεργειακών επενδύσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.