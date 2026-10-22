Λουκέτο σε ένα ακόμα σχολείο λόγω έλλειψης μαθητών – Μεγαλώνει η λίστα για τη φετινή χρονιά

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Το Νηπιαγωγείο Μιστρού προστίθεται στη λίστα των σχολείων που αναστέλλουν τη λειτουργία τους για το σχολικό έτος 2026-2027, λόγω έλλειψης μαθητών.

Ακόμη μία σχολική μονάδα στην Εύβοια αναστέλλει τη λειτουργία της για το σχολικό έτος 2026-2027, λόγω έλλειψης μαθητών.

Πρόκειται για το Νηπιαγωγείο Μιστρού, το οποίο κλείνει σύμφωνα με νέα απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ελένης Μπενιάτα.

Η απόφαση έρχεται να προστεθεί στην αναστολή λειτουργίας 19 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είχε ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας σε επτά τον αριθμό των σχολείων στην Εύβοια που θα παραμείνουν κλειστά τη φετινή χρονιά: τρία νηπιαγωγεία και τέσσερα δημοτικά.

Το κλείσιμο σχολικών μονάδων δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αναδεικνύει ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει για ακόμα μια χρονιά η εκπαιδευτική κοινότητα με δεκάδες λουκετά σε σχολεία κυρίως της περιφέρειας.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται μικρές τοπικές κοινωνίες που βλέπουν το σχολείο τους να χάνει τη θέση του στην καθημερινότητα του τόπου. Για πολλές από αυτές, το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος μάθησης, αλλά σημείο αναφοράς και ζωντανό κύτταρο της κοινότητας. Το ερώτημα, επομένως, δεν αφορά μόνο πόσα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, αλλά και τι μέλλον διαμορφώνεται για τις περιοχές που αδειάζουν από παιδιά και νέους.