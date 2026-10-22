ΕΚΑΤΗ: Όταν οι μαθητές μετατρέπουν μια επιχειρηματική ιδέα σε ψηφιακή λύση

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Τρεις AI Agents με εξειδίκευση στην οικονομική ανάλυση, τις πωλήσεις και την τεχνολογία ενσωματώνει στην επιχειρηματική της πρόταση η μαθητική εικονική επιχείρηση ΕΚΑΤΗ του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης του ΕΠΑΛ Μυκόνου, ενόψει του διαγωνισμού JA Greece 2027.

Η μαθητική εικονική επιχείρηση ΕΚΑΤΗ του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης του ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου ενσωματώνει τρεις AI Agents στην επιχειρηματική της πρόταση για τον διαγωνισμό του JA Greece 2027, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στους τομείς των οικονομικών, των πωλήσεων και της τεχνολογίας.

Η ΕΚΑΤΗ δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική ιδέα. Είναι μια προσπάθεια να συνδυάσουμε την επιχειρηματικότητα με την τεχνολογία, αναπτύσσοντας μια εξειδικευμένη ψηφιακή πλατφόρμα δρομολόγησης και υποστήριξης αποφάσεων για τις επιχειρήσεις του κλάδου των καυσίμων.

Στο πλαίσιο της φετινής επιχειρηματικής μας πρότασης, κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση: εντάσσουμε στην ομάδα μας τρεις AI Agents, καθεμία με διακριτό ρόλο και εξειδίκευση, που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την παρουσίαση της επιχειρηματικής μας ιδέας.

Η Γ 4.1-mini – Οικονομική Ανάλυση

Η Γ 4.1-mini αναλαμβάνει τον ρόλο του οικονομικού ειδικού. Εστιάζει στην ανάλυση οικονομικών δεδομένων, βάση του bussines Plan της εταιρίας μας, στην αξιολόγηση επενδυτικών επιλογών και στην εκτίμηση του κόστους και του οικονομικού οφέλους των επιχειρηματικών αποφάσεων. Στόχος της είναι να υποστηρίζει την ομάδα μας στη διαμόρφωση μιας τεκμηριωμένης και οικονομικά βιώσιμης πρότασης.

Η Β 4o-mini – Πωλήσεις και Μάρκετινγκ

Η Β 4o-mini επικεντρώνεται στην εμπορική ανάπτυξη της ΕΚΑΤΗ. Συμβάλλει στην κατανόηση των αναγκών των δυνητικών πελατών, στη διαμόρφωση της εμπορικής στρατηγικής και στην ανάδειξη της αξίας που προσφέρει η πλατφόρμα μας. Γιατί μια καλή τεχνολογική λύση χρειάζεται και μια αποτελεσματική στρατηγική για να φτάσει στην αγορά.

Η Μ 5-nano – Τεχνολογία και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα CO₂

Η Μ 5-nano εστιάζει στην τεχνολογική διάσταση της επιχειρηματικής μας πρότασης και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Συνδέεται με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, την ορθολογικότερη οργάνωση των δρομολογίων και την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος CO₂. Στόχος είναι η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει τόσο στην αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και στη μείωση των περιττών μετακινήσεων. Υπολογίζει τις εκπομπές Co2 με δικό μας πρόγραμμα σε γλώσσα python Co2 Calculation Formulas