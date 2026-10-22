Στην κορυφή της παγκόσμιας επιστήμης ο καθηγητής Δημήτρης Κουρέτας – Η συγκινητική αφιέρωση

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Στη διεθνή κατάταξη Stanford–Elsevier ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας – Η αφιέρωση στους συνεργάτες του και ο απολογισμός της 30χρονης ακαδημαϊκής του πορείας

Στο κορυφαίο 1,8% των επιστημόνων παγκοσμίως στον επιστημονικό του κλάδο περιλαμβάνεται ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και καθηγητής Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών – Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη κατάταξη του Πανεπιστημίου Stanford και του εκδοτικού οίκου Elsevier.

Η εν λόγω διεθνής βάση δεδομένων αξιολογεί την απήχηση του ερευνητικού έργου εκατομμυρίων επιστημόνων σε όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των αναφορών (citations) και μια σειρά από μετρικούς δείκτες ακαδημαϊκής επίδρασης. Ο κ. Κουρέτας κατατάσσεται στο ανώτατο 2% τόσο για τη συνολική επιστημονική του διαδρομή όσο και για την ετήσια ερευνητική του συγκομιδή.

«Όλα για πάρτη σας παιδιά»

Παρά το μέγεθος της διάκρισης, ο ίδιος επέλεξε να δώσει έναν έντονα ανθρώπινο και συναισθηματικό τόνο, αφιερώνοντας την επιτυχία στους φοιτητές και τους συνεργάτες του στο εργαστήριο. Περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε τα νέα, σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Χθες βράδυ τα παιδιά από το εργαστήριό μου το έστειλαν. Μια κοπέλα. Κύριε διαβάστε αυτό».

Ο κ. Κουρέτας έκανε ειδική ονομαστική αναφορά στα μέλη της ομάδας του (Φώτης Τέκος, Ζωή Σκαπέρδα, Θάνος Τσιώρας, Σωτηρίνα Μακρή, Αναστασία Πατούνα, Μαρία Νεχαλιώτη, Μαρία Γκασδρογκά, Thomas Karambatzakis, Περικλής Βαρδάκας), κάνοντας παράλληλα έναν εντυπωσιακό απολογισμό 30 ετών ακαδημαϊκής πορείας: 256 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, 17.500 ετεροαναφορές (citations), 120+ μεταπτυχιακοί φοιτητές και 20 διδακτορικές διατριβές.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αναφέρθηκε και στον χρονικό ορίζοντα της συνταξιοδότησής του το 2029, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς που τον συνδέουν με τους μαθητές του: «Όλα για πάρτη σας παιδιά. Όταν θα φύγω στη σύνταξη το 2029, θα έρχομαι κάπου κάπου να πίνω καφεδάκι και θα συζητάμε όπως στα σεμινάρια παλιά».